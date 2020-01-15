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  4. Bartın'da liseli genç kız herkesin gözü önünce kayalıklardan denize atladı!

Bartın'da liseli genç kız herkesin gözü önünce kayalıklardan denize atladı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 17:59 | Son Güncelleme

Bartın'ın Amasra ilçesinde, intihar etmek için limandaki kayalıkları çıkan lise öğrencisi kız, ikna çabaları sürerken, denize atladı. Yaralı kurtarılan B.D. (16) tedavi altına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Amasra Küçük Liman mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Amasra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2’nci sınıf öğrencisi B.D., yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki kayalık alana çıktı.

Öğrencinin intihar edeceğini söylemesi üzerine çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil'e bildirdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Öğretmenleri ve okul arkadaşları da olay yerine gelerek, liseliyi ikna etmeye çalıştı. Ancak B.D., herkesin gözü önünde kayalıklardan denize atladı.

Denizden çıkarılan öğrenci, yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. B.D.'nin vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar bulunduğu, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
bartın intihar

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