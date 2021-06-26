Bartın'da sağanak yağış nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı

Bartın'da saat 23.30 sıralarında başlayan ve 1 saat süren sağanak etkili oldu. 1 saatte metrekareye yaklaşık 30 kilogram yağış düştü.

EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Bartın-Ankara yolundaki rögarların taşması nedeniyle yollar sular altında kaldı. Araçlar suyla kaplı yollarda kaldı. Aladağ ve Gölbucağı mahallelerinde de bazı iş yerleri ile bodrum katta bulunan evleri su bastı. Kavallar Caddesi'nde gelen toprak yığınları nedeniyle yol kısa süre kapandı.

"1 SAATTE ÇOK YOĞUN YAĞIŞ ALDI"

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, "İlimiz 1 saatte çok yoğun yağış aldı. Yüksek kesimlerden gelen sular yollarımızı kadar ulaştı. Bazı evlerin alt katlarına su doldu. Şu anda belediyedeki bütün ekiplerimiz sahada çalışma yapıyor. Bununla atlattık. Yağışın devam etmesi ihtimaline karşı da bütün ekiplerimizi hazır tutuyoruz" dedi. (DHA/AA)





