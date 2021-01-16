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  4. Bartın'da zincirleme kaza! 10 araç birbirine girdi

Bartın'da zincirleme kaza! 10 araç birbirine girdi

16.01.2021 11:32 | Son Güncelleme:
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Bartın'da zincirleme kaza! 10 araç birbirine girdi

Bartın'da sis ve yoldaki buzlanma nedeniyle 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Bartın-Zonguldak karayolu Gecen köyü mevkiinde meydana geldi. Zonguldak yönüne giden işçi servisi, yoldaki buzlanma ve yoğun sis nedeniyle kayarak, refüje çarptı. Arkadan gelen araçlar da duramayarak kazaya karıştı. Toplam 10 aracın birbirine girdiği kazada, 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil ve trafik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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Ulaşıma kapanan karayolu, tuzlama çalışması yapılıp, kaza yapan araçlar kaldırıldıktan sonra yeniden açıldı.

Kaynak: DHA

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