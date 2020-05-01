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  4. Bartın ve Gümüşhane'de günlerdir koronavirüs vakası görülmüyor

Bartın ve Gümüşhane'de günlerdir koronavirüs vakası görülmüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2020 12:01 | Son Güncelleme

Bartın'da son 5 gündür, Gümüşhane'de ise son 2 haftadır koronavirüs vakası görülmedi.

Bartın Valiliği, yaptığı yazılı açıklama ile kentte, son 5 günde yeni koronavirüs vakası tespit edilmediğini bildirdi.

'5 GÜNDÜR VAKA GÖRÜLMEDİ'

Halen 2’si yoğun bakımda, 17 hastanın tedavisinin sürdüğü belirtilen açıklamada, “Bartın'da çok şükür son 5 gündür pozitif vaka görülmemiştir. 73 hastamız taburcu edilerek evlerine gönderilmiş, 21 hastamız taburcu edilmek üzere son test sonuçlarını beklemektedir. Halen hastanede tedavisi devam eden 2’si yoğun bakımda olmak üzere 17 pozitif hastamız bulunmaktadır. Ramazan ayının sonunda çifte bayram yapabilmek, alınan önlemlere riayet etmekle mümkün olacaktır” denildi.

GÜMÜŞHANE'DE 2 HAFTADIR KORONAVİRÜS VAKASI GÖRÜLMÜYOR

Gümüşhane'de vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan 'evde kal' çağrılarına uyuyor. Vatandaşlar zorunlu olmadıkça evden çıkmayınca meydan, cadde, sokaklar boş kaldı. Özellikle şehrin en kalabalık noktaları olan Oltanbey Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi ile Fatih Parkı'nda belediye temizlik işçileri dışında kimsenin olmadığı görüldü. Belediye işçileri boş cadde ve sokakları temizledi. Tedbirlere uyulan kentte son 2 haftadır koronavirüs testi pozitif çıkan hastaya da rastlanılmadı.

Fırıncı İsmail Taşkın, işi dolayısıyla sokağa çıktığını belirterek, "İşimiz olduğu için mecburiyetten geliyoruz. Eğer işimiz olmasaydı bugün evde kalacaktık. Halkımızda evlerinde kalsın" dedi.

Kaynak: DHA

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