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  4. Bartın’da 64 şişe kaçak alkollü içki ele geçirildi

Bartın’da 64 şişe kaçak alkollü içki ele geçirildi

08.01.2021 10:54 | Son Güncelleme:
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Bartın’da 64 şişe kaçak alkollü içki ele geçirildi

Bartın Belediye Limanı’nda yabancı bayraklı bir gemide yapılan aramada 64 şişe bandolsüz alkollü içki ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre Zonguldak Gümrük Muhafaza ve Kaçakçılık İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yapılan risk analizi çalışması sonucu Bartın Belediye Limanında yabancı bayraklı bir gemide yapılan arama ve kontrollerde toplam 64 şişe bandrolsüz alkollü içki ele geçirildi.Kaçak içkiler muhafaza altına alındı.

Bartın Belediye Limanı’nda yabancı bayraklı bir gemide yapılan aramada 64 şişe bandolsüz alkollü içki ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre Zonguldak Gümrük Muhafaza ve Kaçakçılık İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yapılan risk analizi çalışması sonucu Bartın Belediye Limanında yabancı bayraklı bir gemide yapılan arama ve kontrollerde toplam 64 şişe bandrolsüz alkollü içki ele geçirildi.
Kaçak içkiler muhafaza altına alındı. Şüpheli şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefetten Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Bartın’da 64 şişe kaçak alkollü içki ele geçirildi

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