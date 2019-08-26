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Bartın'da çatı yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 02:11 | Son Güncelleme

Ulus ilçesinde 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasıyla söndürüldü

Bartın'ın Ulus ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kaldırım Mahallesi'nde, 4 katlı bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

Dumanların yükseldiğini fark eden mahalle sakinleri, itfaiye ekiplerine haber verdi.

Bartın Belediyesi ile Ulus, Kumluca, Abdipaşa belediyeleri itfaiye müdürlüğü ve arazöz ekipleri, alevleri yaklaşık bir saat süren müdahalenin ardından söndürdü. Binanın çatı katında hasar meydana geldi.

Öte yandan dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan Sercan A. tedavi altına alındı.

Yangın sırasında yol güzergahı trafiğe kapatılırken, apartmanda bulunanlar ise tahliye edildi.

Ulus Kaymakamı Zeynep Acar, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

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