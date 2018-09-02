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Bartın'da "Uluslararası Açık Su Yüzme Maratonu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 14:45 | Son Güncelleme

Bu yıl ikincisi düzenlenen organizasyonda 260 yüzücü kulaç attı - Amasra Belediye Başkanı Mehmet Emin Timur: - "Yarışmamız, bin 500 ve 3 bin metre olmak üzere iki ayrı kategoride düzenleniyor. Geçen yıl birincisini yapmıştık gayet başarılı oldu, bu yıl ikincisini düzenliyoruz"

Bartın'ın Amasra ilçesinde 260 yüzücünün katıldığı "Uluslararası Açık Su Yüzme Maratonu" düzenlendi.

Amasra Kaymakamlığı, Amasra Belediyesi, Türkiye Yüzme Federasyonu ve İstanbul Yıldızlar Yüzme Spor Kulübü iş birliğiyle gerçekleştirilen yarışmanın, bu yıl ikincisi düzenlendi.

Amasra Büyük Limanı Halk Plajı'ndan açığa doğru bin 500 metre ve 3 bin metrelik parkurda yapılan yarışmaya, 260 yüzücü katıldı.

Aralarında eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'in de kulaç attığı yüzücülere, yarışma esnasında Amasra Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı’na bağlı botlar eşlik etti.

Amasra Belediye Başkanı Mehmet Emin Timur, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 bin yıl tarihi bulunan Ceşm-i Cihan Amasra’da gerçekleşen organizasyonun önemli bir yarış olduğunu söyledi.

Yarışmanın, Türkiye'nin ve Karadeniz’in önemli yarışlarından biri olduğunu belirten Timur, "Yarışmamız, bin 500 ve 3 bin metre olmak üzere iki ayrı kategoride düzenleniyor. Geçen yıl birincisini yapmıştık gayet başarılı oldu, bu yıl ikincisini düzenliyoruz. Yarışma tarihinde değişiklikler oldu 500 yüzücünün katılmasını bekliyorduk. Yarışmayı, Türkiye Yüzme Federasyonu Ağustos ayından Eylül ayına aldı, buna rağmen güzel katılım oldu. Organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

- "Her kulaç çektiğinizde buradaki 3 bin senelik tarihi görüyorsunuz"

Yarışmanın onur konuğu eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen de yarışmanın dünyanın eski ticaret merkezlerinden birisi olan Amasra'da olmasının son derece önemli olduğunu söyledi.

"Her kulaç çektiğinizde buradaki 3 bin senelik tarihi görüyorsunuz." diyen Tüzmen, Her kulaç attığınızda surları görüyorsunuz, kaleyi görüyorsunuz, Fatih Sultan Mehmet'in Amasra ile ilgili söylediği cennetten bir köşe olarak söylediği aklınıza geliyor. Ben geçen hafta Ege sınırlarındaydım, Amasra'nın suyu Ege sularından sıcak. Turizmin, sağlık ve spor turizmi olarak çok artırılabileceğini düşünüyorum. Amasra'nın tekrar önemli bir liman ve önemli bir ticaret merkezi haline gelebileceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Yarışmanın en yaşlı sporcusu 89 yaşındaki yüksek mühendis Levent Aksüt ise Amasra'nın ve insanlarının çok güzel olduğunu belirterek, "Ben İstanbul Boğaz yarışlarının en eskisiyim, 30 yıldır orada yüzüyoruz. Gençlere ve yaşlılara tavsiyem bu yüzme sporu bir nevi tedavi. Bu spor, tansiyonu, şeker hastalığını, kan dolaşımını tedavi eder. Ben de gençlere örnek olmak için yüzüyorum." şeklinde konuştu.

Yarışma sonunda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

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Amasra bartın Maratonu yüzme

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