Bartın'daki FETÖ/PDY davaları

Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında ayrı ayrı dava açılan 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuksuz yargılanan sanık Y.U ile avukatı katıldı.
Y.U savunmasında, örgütle çocuklarının dershaneye gitmelerinden dolayı 2010-2014 yılları arasında bağı bulunduğunu söyledi. Zaman zaman örgütün sohbet toplantılarına da katıldığını belirten Y.U, 2014'ten sonra FETÖ'den uzaklaştığını öne sürdü.
Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenilmesi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 26 Mart'a erteledi.
Aynı mahkemedeki ikinci duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık İ.B, örgütün sohbet toplantılarına katıldığını ve burada kendisinin dini bilgiler verdiğini anlattı.
Tanıklar S.T ile M.C de İ.B'yi sohbet toplantılarında gördüklerini ve kendisinin bu toplantılarda sohbet hocalığı yaptığını belirtti.
Duruşma, tanıkların dinlenilmesi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için 8 Mart'a ertelendi.
Son duruşmada ise tutuklu yargılanan N.İ, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla savunma yaptı.
Sanık, 8 aydır tutuklu bulunduğunu belirterek, "Bank Asya'ya talimatla para yatırmak suçlamasıyla yargılanıyorum. Hesaplarım incelendiğinde örgüt liderinin talimat verdiği dönemde hesaplarımda azalma olduğu görülecektir. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." diye konuştu.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 8 Mart'a erteledi.
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