HABER

Bartın'daki FETÖ/PDY davaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 19:59 | Son Güncelleme

Haklarında ayrı davalar açılan biri tutuklu binbaşı 4 sanığın yargılanmasına devam edildi - Sanıklardan birinin beraatine, diğerinin ise 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi

Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında açılan davalarda 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan C.G, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın üniversitede okuduğu 2013-2015 yılları arasında örgüt evlerinde kaldığı, ablalık yaptığı, şifreli haberleşme programı kullandığı ve örgüt hiyerarşisine dahil olduğu iddialarına yönelik somut bir delil bulunamadığı gerekçesiyle beraatini istedi.

Sanık da savunmasında suçsuz olduğunu belirterek, beraatini istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanığı, 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Aynı mahkemedeki ikinci duruşmada, tutuklu yargılanan binbaşı R.I, avukatının da hazır bulunduğu duruşmada, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek örgütle bağının olmadığını savundu.

Aleyhinde ifade veren tanıkların söylediklerinin de tahminlerden ibaret olduğunu ileri süren R.I, "Hakkımda ByLock iddiası yoktur, örgütün okullarına, dershanelerine gitmedim. Bank Asya'da hesabım yoktur. 11 aydır tutukluyum, beraatimi veya tahliyemi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenilmesi için duruşmayı 16 Nisan'a erteleyerek, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Diğer duruşmalarda da M.A. ile S.U, savunma yaptı, örgütle bağlarının olmadığını öne sürdü.

S.U'nun beraatine karar veren mahkeme heyeti, M.A'nın duruşmasını tanıkların dinlenilmesi için 7 Mayıs'a erteledi.

Karayolunda şaşırtan görüntü! Dört nala koştularKarayolunda şaşırtan görüntü! Dört nala koştular
Cumhuriyet tarihinin en büyük deniz tatbikatı yarın başlıyorCumhuriyet tarihinin en büyük deniz tatbikatı yarın başlıyor
Afyonkarahisar'da 15 kişilik işe 1040 başvuruAfyonkarahisar'da 15 kişilik işe 1040 başvuru
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
duruşma FETÖ/PDY Fetullahçı Terör Örgütü

En Çok Okunan Haberler

Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

Türk balıkçı teknesine ateş açıldı: 3 yaralı

Türk balıkçı teknesine ateş açıldı: 3 yaralı

'Ayak bastığım en karanlık doğum günüm...'

'Ayak bastığım en karanlık doğum günüm...'

Bülent Ersoy'un kürk isyanı! 'Soğuktan geber, öl inşallah'

Bülent Ersoy'un kürk isyanı! 'Soğuktan geber, öl inşallah'

Son dakika: 53 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Son dakika: 53 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

CHP'li Mustafa Saruhan'ın adaylığı düşürüldü

CHP'li Mustafa Saruhan'ın adaylığı düşürüldü

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Yer: Edirne! 'İdam' kararına karşı kontak kapattılar

Yer: Edirne! 'İdam' kararına karşı kontak kapattılar

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Meteoroloji'den yeni kar uyarısı! Tarih verdiler

Meteoroloji'den yeni kar uyarısı! Tarih verdiler

Dünyaya resmen duyuruldu! İstanbul Havalimanı'yla ilgili önemli gelişme

Dünyaya resmen duyuruldu! İstanbul Havalimanı'yla ilgili önemli gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mersin’de kanlı soygun: 2 ölü

Mersin’de kanlı soygun: 2 ölü

Afyonkarahisar'da 15 kişilik işe 1040 başvuru

Afyonkarahisar'da 15 kişilik işe 1040 başvuru

İznik'te yol çalışması sırasında lahit bulundu

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Söke'deki AVM'de köpeklerin bulduğu bebek cesedi olayı aydınlatıldı

AVM önünde bebek cesedi bulunmuştu! Büyük sır aydınlandı

AK Parti İl Başkanlığı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününe özel video

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününe özel video!

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Meteoroloji uyardı! Yoğun kar geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.