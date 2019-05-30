Baş ağrısı depresyonun belirtisi olabilir

Prof. Dr. Sedat Yanturalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmanın asıl amacının acil servise baş ağrısı ile başvuran hastalardaki depresyon sıklığını belirlemek olduğunu kaydetti.

Depresyonu olan hastaların analjezik, yani ağrı kesici ilaçlara daha az yanıt verdiği tespit edildi.

Yaklaşık 3 ay süren çalışma sonucunda, hastaların yüzde 8'inde ağır olmak üzere toplam yüzde 56'sında, yani 153 kişide depresyona rastlandı.

Baş ağrısı çektiği için başvuran ve araştırmayı kabul eden 18-85 yaş arasındaki 273 hastaya depresyon ölçeği uygulandı ve ağrı kesici ilaçlar verildi.

İZMİR (AA) - EFSUN ERBALABAN YILMAZ - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesinde yapılan bilimsel araştırmayla, baş ağrısı şikayetiyle acil servise başvuranların önemli bölümünde depresyon olduğu ortaya konuldu.

Acil bölümüne baş ağrısı şikayetiyle gelen kişi sayısının yüksek olduğuna işaret eden Yanturalı, "Migren ve baş ağrısı arasındaki ilişki daha önce ortaya konmuştu. Hastalar acil servise baş ağrısı ile geliyor ama bunun altında depresyon var mı yok mu buna baktık. Depresyon hastalarında baş ve sırt ağrısı olabiliyor. Hastalar bunu tedavi etmeye çalışıyor. Söz konusu hastaların gerçek adresleri psikiyatri mi onu anlamak istedik. Şikayet baş ağrısı ama asıl sebep depresyon olabilir." dedi.

Yanturalı, araştırma sonucunda da hastaların yüzde 8'inde ileri, yüzde 17'sinde orta olmak üzere yüzde 56'sında depresyon tespit ettiklerini söyledi.

Söz konusu hastaların uykusuzluk şikayetinin de bulunduğunu aktaran Yanturalı, "Baş ağrısıyla gelenlerin yarısı depresyonda olduğunu bilmiyor, ağrılarına çare bulmak için geliyorlar ama analjezik ilaçlarla ağrıları geçmiyor çünkü altında psikiyatrik rahatsızlık var." diye konuştu.

Yanturalı, baş ağrısı ile acil servise sık başvuranlarda, 24 saati aşkın süre ağrı çekenlerde ve ağrı kesiciye yanıt vermeyenlerde depresyon riskinin yüksek olduğuna dikkati çekerek, bu hastaların psikiyatri servisine yönlendirilmesi gerektiğini vurguladı.