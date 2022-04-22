HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Baş ağrısı nasıl geçer? Bağ ağrısı neden olur, baş ağrısına hangi besinler iyi gelir?

Baş ağrısı nasıl geçer? Bağ ağrısı neden olur, baş ağrısına hangi besinler iyi gelir?

22.04.2022 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Baş ağrısı son zamanlarda yaşam kalitemizi düşüren ve ciddi derecede artış gösteren bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkıyor. Baş ağrısını tetikleyen en önemli sebeplerin başında uyku, beslenme düzensizliği ve yanlış besin seçimi gelmektedir. Beslenme faktörlerinin dışında stres de baş ağrısı oluşumda önemli bir yer kaplamaktadır. Fakat doğru besin tercihleri ile vücutta mutluluk hormonu adı verilen Seratonin seviyesini yükselterek yaşadığınız stresi kontrol altına alabilirsiniz.

Baş ağrısı nasıl geçer? Bağ ağrısı neden olur, baş ağrısına hangi besinler iyi gelir?

Baş ağrısı günlük hayatı deyim yerindeyse zehir eder. Baş ağrısından kaçınmak için dikkat etmeniz gereken bazı hususlar var.

KAFEİN

Baş ağrınızı hafifletmek için türk kahvesi iyi bir çözüm olabilir. Fakat baş ağrısına iyi gelecektir mantığı ile kafeinde aşırıya kaçılmamalıdır. Gün içerinde iki fincan kahveyi geçmemeye özen göstermelisiniz.

MAGNEZYUM EKSİKLİĞİ

Çok sık başınız ağrıyor ise magnezyum seviyeniz düşük olabilir. Gün içerisinde beslenmenize kuruyemişleri ekleyebilir ve koyu yeşil yapraklı sebzeleri daha çok tüketebilirsiniz. En önemlisi tansiyon probleminiz yok ise her gün bir tane maden suyu tüketerek magnezyum seviyenizi arttırabilirsiniz.

ZENCEFİL

Gün içinde tükettiğiniz suyun içine birkaç parça taze zencefil atarak tüketebilirsiniz. Zencefilin baş ağrısına ağrı kesiciler kadar iyi geldiği yapılan bazı çalışmalarda kanıtlanmıştır. Aynı zamanda zencefil baş ağrısının bazen beraberinde getirdiği bulantı problemine de çok güçlü doğal bir çözüm yöntemi olarak kullanılmaktadır.

BİTKİ ÇAYLARI

Stres kaynaklı baş ağrılarınız oluyor ise, vücudunuzda var olan stresi azaltmak ve vücudunuzu yatıştırmak için bazı bitki çaylarından destek alabilirsiniz. Özellikle rezene, melisa ve papatya çayı günde bir fincan olmak üzere sizi dinlendirerek baş ağrınızın hafiflemesine yardımcı olacaktır.

SU TÜKETİMİNE DİKKAT

Susuz kalmış bir vücut baş ağrısına neden olabilir. Bu sebeple gün içerisinde bol miktarda su tüketimi baş ağrınızı hafifletmeye ve geçirmeye yardımcı olacaktır. Unutmayın günde içtiğiniz en az iki litre suyun beden sağlığınızı koruyucu etkisi çok yüksektir.

TEMİZ HAVA VE EGZERSİZ

Oksijen alımınızı arttırmak, kapalı alanda çalışıyorsak açık havaya çıkmak mümkünse yürüyüş yapmak baş ağrınıza çok iyi gelecektir.

Bunların dışında ayrıca baş ağrınızın oluşumunu engellemek için yemek ve uyku saatinize dikkat edin:

Akşam en geç 20.00’ dan sonra bir şey tüketmemeye özen gösterin!

UYKUSUZLUK

Mümkün olduğunca dışarıdan yemek değil, kendi pişirdiğiniz yemekleri tercih edin!

Ve unutmayın! başınız ağrıdığı anda hemen ağrı kesicilere sarılmak yerine doğal yöntemler ile hafifletmeyi deneyebilir ve bunun sonucunda çok büyük faydalar görebilirsiniz.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sahurda 2 tane yumurta yemenin vücuda inanılmaz etkileri Sahurda 2 tane yumurta yemenin vücuda inanılmaz etkileri
Faydalarını say say bitiremedi! Her gün yiyenin ne başı ağrır ne de dişiFaydalarını say say bitiremedi! Her gün yiyenin ne başı ağrır ne de dişi
Kılıçdaroğlu'nun elektriği kesilmişti! Meral Akşener'den açıklama: Müsaade ederse...Kılıçdaroğlu'nun elektriği kesilmişti! Meral Akşener'den açıklama: Müsaade ederse...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gördüğünüz yerde toplayın: Cinsel gücü artırır...

Gördüğünüz yerde toplayın: Cinsel gücü artırır...

Son seçim anketinde dikkat çeken oy oranları!

Son seçim anketinde dikkat çeken oy oranları!

Görüntüsü ortaya çıktı! Doğruysa çok korkunç

Görüntüsü ortaya çıktı! Doğruysa çok korkunç

6'lı masada kriz sürüyor! Flaş iddia: 2 parti ayrılabilir

6'lı masada kriz sürüyor! Flaş iddia: 2 parti ayrılabilir

Yeni sezonda yayıncı kuruluş belli oldu! 70 milyon dolar...

Yeni sezonda yayıncı kuruluş belli oldu! 70 milyon dolar...

Memur, işçi ve emekli maaşlarına artış...

Memur, işçi ve emekli maaşlarına artış...

İlginizi Çekebilir

Bilmece gibi! Cesedin karnındaki dövmenin gizemi çözülemiyor

Bilmece gibi! Cesedin karnındaki dövmenin gizemi çözülemiyor

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek muhteşem ürünler

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek muhteşem ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

“Üçüzüz ama kardeşlerimden dört yaş küçüğüm”

“Üçüzüz ama kardeşlerimden dört yaş küçüğüm”

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.