Baş ağrısının nedeni şaşkına çevirdi! Tümörün içi...

Yedi yıl boyunca ayda iki veya üç kez yaşadığı ve baş ağrıları için doktoru tarafından reçete edilen migren ilacı kullanan Avustralyalı kadın bir haftadan fazla yoğun baş ağrısı, bulanık görme gibi şiddetli semptomlar şikayetiyle doktora başvurdu.

Çekilen MR sonucu ise hem doktorları hem de genç kadını şaşkına çevirdi. Ağrılarının beyninde yer kaplayan tenya larvalarından kaynaklandığını ortaya çıktı.

Beyinde larva kistleri geliştiğinde nörolojik semptomlara neden olabilir. Normalde tenya larvaları ile enfeksiyon riski çok düşüktür ancak kadının bir taşıyıcıdan salınan tenya yumurtalarını bir şekilde yanlışlıkla yutmuş olduğuna inanılıyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine (CDC) göre, parazitik enfeksiyondan muzdarip olanların çoğu, bağırsak tenyası olan bir kişinin dışkısında bulunan yumurtaları yutmuştur.

Adı verilmeyen genç kadın ameliyattan sonra başka bir tedaviye ihtiyaç duyulmadan taburcu edildi.

