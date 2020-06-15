Başak Demirtaş'a yönelik çirkin paylaşımlarla ilgili yeni gelişme

Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında sosyal medya üzerinden Demirtaş ve eşine yönelik paylaşımda bulunulmasına ilişkin gözaltına alınan V.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

V.Y, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Diğer şüpheli V.Y'nin üvey amcası V.M'nin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Sakarya'da, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve eşi Başak Demirtaş'a yönelik sosyal medyada yapılan paylaşıma ilişkin V.Y. gözaltına alınmış, Başsavcılığın konuyla ilgili soruşturmayı genişletmesi üzerine V.Y'nin üvey amcası V.M. de yakalanmıştı.

(AA)

