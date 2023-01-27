Başakşehir'de akşam saatlerinde trafik kazası! Yaralılar var

Başakşehir'de dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, İkitelli Yanyol Caddesi'nden Bağcılar istikametine giden K.K. idaresinde yolcu minibüsünün hakimiyetini kaybetti.

Kullandığı minibüsle, yol ortasındaki kaldırımı aşıp karşı şeride geçen K.K., S.G. idaresindeki ticari taksi ile başka bir otomobile çarparak durabildi.

KAZA NEDENİYLE UZUN ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada taksi şoförü, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı araçtan çıkarıldı. Taksi şoförüyle yanındaki 2 yolcu ve minibüs şoförü hastaneye kaldırıldı.



Kazaya karışan 3 araçta da büyük hasar meydana gelirken, kaza nedeniyle Avcılar istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. (DHA)

