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Başakşehir'de ehliyetsiz sürücü dehşeti! Önüne gelene çarptı, ortalığı savaş alanına çevirdi

26.07.2023 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Başakşehir'de ehliyetsiz sürücü ortalığı adeta savaş alanına çevirdi. Yokuş aşağı ilerlerken aşırı hız nedeniyle kontrolünü kaybettiği otomobil 4 kişiye çarptı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen kazada otomobil, işyerine çarparak durabildi.

Başakşehir'de ehliyetsiz sürücü dehşeti! Önüne gelene çarptı, ortalığı savaş alanına çevirdi

İstanbul'daki korkunç kaza 21 Temmuz Cuma günü Başakşehir Altınşehir Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre ehliyetsiz sürücünün yokuş aşağı hızla kullandığı otomobil 4 kişiye çarptıktan sonra işyerine daldı.

4 KİŞLİ YARALANDI, İŞYERİNDE MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Feci kazada otomobilin hızla çarpıp savurduğu 4 kişi yaralanırken işyerinde büyük çaplı hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ve vatandaşların ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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'EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ' İDDİASI

Ehliyetsiz olduğu iddia edilen sürücü polis merkezine götürüldü. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Mahalle esnafı ise, aynı cadde üzerinde 1 ay içinde üç kazanın yaşandığını belirtti.

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KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi. Yokuş aşağı hızla gelen otomobil 4 kişiye çarpıp savurduktan sonra işyerine çarparak durabiliyor.

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Otomobilden inen kadın sürücü ve yanındaki yolcu yaralıların yanına gidiyor.

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(DHA)

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trafik kazası Başakşehir

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