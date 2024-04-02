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  4. Başakşehir'de el bombalı saldırı! Kameralara yansıdı, polis peşlerine düştü

Başakşehir'de el bombalı saldırı! Kameralara yansıdı, polis peşlerine düştü

02.04.2024 07:29
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İstanbul Başakşehir'de motosikletli ve kar maskeli iki kişi, Hint restoranı ile iki iş yerinin önüne el bombası atarak kaçtı. Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürürken, saldırı anı ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Başakşehir'de el bombalı saldırı! Kameralara yansıdı, polis peşlerine düştü

Gece saatlerinde Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi Doğa Parkı Caddesi'ne plakası kapatılmış motosikletle gelen kar maskeli iki kişi, Hint restoranı ile yanında ve karşısında bulunan tadilat halindeki iş yerlerinin önüne el bombası attı.

El bombasının patlaması sonucu iş yerlerinin camları kırıldı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. TEM Şube, olay yeri inceleme ve bomba imha ekipleri çevrede araştırma yaptı.

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Polis ekipleri, saldırının ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

SALDIRI ANI KAMERADA

Öte yandan saldırı anı, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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Görüntülerde olay yerine gelen şüphelilerden birinin bombayı attıktan sonra kaçması ve patlama yer alıyor.

(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Başakşehir el bombası
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