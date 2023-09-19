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  4. Başakşehir’de "sinyal" kavgası kask kamerasına yansıdı

Başakşehir’de "sinyal" kavgası kask kamerasına yansıdı

19.09.2023 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başakşehir’de iki sürücü sinyal yüzünden tartışmaya başlayınca sinirler gerildi. Zaman zaman birbirlerine saldırmaya çalışan sürücüleri vatandaşlar sakinleştirirken, o anlar bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

Başakşehir İkitelli Sanayi Sitesi mevkiinde geçtiğimiz gün sabah saatlerinde kavşakta karşı karşıya gelen iki sürücü, sinyal yüzünden tartışmaya başladı. Taraflardan biri sinyal yakmadığını öne sürdüğü sürücüye, "Oğlum bir dahakine sinyal yak. Benim canımı sıkma" diye bağırdı. Tartışmada zaman zaman sinirleri gerilen sürücüler birbirlerine saldırmaya da çalıştı. Araya giren vatandaşlar, "Sabah sabah hiç gerek yok" diyerek sürücüleri sakinleştirdi. Her gün onlarca yol verme tartışmasının yaşandığı İstanbul'da "sinyal verdin vermedin" tartışması bir motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından kaydedildi.

(İHA)

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