Başakşehir’de "sinyal" kavgası kask kamerasına yansıdı

Başakşehir İkitelli Sanayi Sitesi mevkiinde geçtiğimiz gün sabah saatlerinde kavşakta karşı karşıya gelen iki sürücü, sinyal yüzünden tartışmaya başladı. Taraflardan biri sinyal yakmadığını öne sürdüğü sürücüye, "Oğlum bir dahakine sinyal yak. Benim canımı sıkma" diye bağırdı. Tartışmada zaman zaman sinirleri gerilen sürücüler birbirlerine saldırmaya da çalıştı. Araya giren vatandaşlar, "Sabah sabah hiç gerek yok" diyerek sürücüleri sakinleştirdi. Her gün onlarca yol verme tartışmasının yaşandığı İstanbul'da "sinyal verdin vermedin" tartışması bir motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından kaydedildi.

(İHA)

