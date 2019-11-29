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Başakşehir’de 250 bin TL’lik kapkaç

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 15:44 | Son Güncelleme

Başakşehir’de çalıştıkları firmaya ait 250 bin lirayı banka şubesinden almaya giden iki kişiden biri, çantayı iş arkadaşının elinden alarak kapkaç yaptı.

Başakşehir’de çalıştıkları firmaya ait 250 bin lirayı banka şubesinden almaya giden iki kişiden biri, çantayı iş arkadaşının elinden alarak kapkaç yaptı. Firma çalışanı kapkaççı banka önünde bekleyen suç ortağıyla buluşarak kaçtı. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken yaşananlar çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Olay, Başakşehir Güngören sanayi sitesinde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İddiaya göre, Gebze Dilovası’nda bir firmada çalışan Engin Turgut isimli şahıs çalıştığı firmaya ait 250 bin TL’yi çekmek için sanayi sitesinde bulunan bir banka şubesine gitti. Turgut’a aynı firmada çalışan Ramazan İ. de eşlik etti. Turgut ve Ramazan İ. çektikleri parayı çantaya koydu. Bankadan çıktıklarında Ramazan İ. parayı arkadaşının elinden alarak daha önceden anlaştığı ve banka dışında bekleyen Ahmet Y. ile kaçmaya başladı.
Turgut şahısların uzun süre peşinden koştu ancak şahısları yakalamayı başaramadı. Bu sırada olayı gören sanayi sitesinin güvenlik görevlisi, güvenlik amirine olayla ilgili bilgi verdi. Bunun üzerine site içerisinde bulunan araçlı güvenlik görevlileri de şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Bu sırada sitenin içerisinde bulunan bir noktadan atlayarak kaçmaya çalışan hırsızlardan Ahmet Y. düştüğü yerde bacağını incitti. Site içerisinde bulunan güvenlik görevlileri hırsızı burada kıskıvrak yakaladı.
Olay yerine gelen Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler yaptıkları üst aramasında çalınan parayı şahsın üzerinde bulamadı. Bunun üzerine güvenlik kameralarını inceleyen ekipler Ahmet Y.’nin duvardan atladıktan sonra yoldan geçen araçları durdurmaya çalıştığını başarılı olamayınca da para dolu çantayı yol kenarında bulunan bir hurda aracın içerisine bıraktığını tespit etti. Tespit edilen aracın yanına giden ekipler para dolu çantayı aracın içerinde buldu. Bunun üzerine Ahmet Y. isimli şahıs gözaltına alınırken kaçan diğer şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.
Güvenlik görevlisi hırsızların kaçmasını engelledi
Olay sırasında banka önünde bulunan güvenlik görevlisinin dikkati sayesinde hırsızların kaçamadığını belirten Bağcılar Güngören sanayi sitesi müdürü Akın Kadakal, “Bir firma iki tane elemanını para çekmek için bankaya yolluyor. 250 bin TL parayı çekiyorlar. Çıkışta bir tanesi diğerinin elinden çantayı çekerek kaçmaya başlıyor. Diğeri de onu kovalamaya başlıyor bu sırada üçüncü bir şahıs da ortaya çıkıyor o da kovalamaca ya katılıyor. Bu arada banka önünde bulunan güvenlikçimiz olayı güvenlik amirine bildiriyor. Bu arkadaşlar sitenin çıkmaz bir bölgesine giriyorlar. Burada bulunan ve sitenin en yüksek noktasından aşağıya atlamak zorunda kalıyorlar parayla beraber. Bir tanesi ayağını incitiyor. Bizim güvenliğimizde hızlı bir şekilde olay yerine intikal edip yakalıyorlar ve emniyet güçlerine teslim ediyorlar. Koordinasyonumuz ve güvenlik araçlarımız olmasa kaçabileceklerdi” dedi.

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