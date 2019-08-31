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Başakşehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 09:58 | Son Güncelleme

BAŞAKŞEHİR Belediyesi'nin düzenlediği etkinliklerle 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı.  Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve Başakşehirlilerin katılımıyla gerçekleştirilen 30 Ağustos Zafer Bayramı bando yürüyüşü, konser, şiirler, folklor ve Kafkas oyunlarıyla Bahçeşehir Gölet’te kutladı.

Başakşehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması

İSTANBUL,(DHA)-BAŞAKŞEHİR Belediyesi'nin düzenlediği etkinliklerle 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve Başakşehirlilerin katılımıyla gerçekleştirilen 30 Ağustos Zafer Bayramı bando yürüyüşü, konser, şiirler, folklor ve Kafkas oyunlarıyla Bahçeşehir Gölet’te kutladı.

“NE MUTLU Kİ BİZİM BÖYLE ATALARIMIZ VAR”

Birlik ve beraberlik içerisinde yaşamaktan onur duyduğunu dile getiren Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Ne mutlu ki böyle bir vatanın evlatlarıyız. Ne mutlu ki bizim böyle atalarımız var. Ben bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü kuruluşundan bu güne kadar hatta bu ülkeyi yurt edinmek için 1071’de giren Sultan Alparslan ile birlikte bugüne kadar tüm şehitlerimize ülkemize ve milletimize vermiş olduğu bu güzel hediye için Allah’tan rahmet diliyorum. Bu ülkenin evlatlarıyla birlikte birlik ve beraberlik içerisinde yaşamış olmaktan onur duyduğumu sizlere hatırlatmış oldum” dedi.

2’nci Gençlik Oyunları Hitabet Yarışması birincisi Enes Atak’ın İstiklal Marşı'nı okuması ve Kafkas bıçak oyunu vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, sevilen sanatçı Yusuf Güney konseriyle sona erdi.

(FOTOĞRAF)

Başakşehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamasıBaşakşehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamasıBaşakşehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamasıBaşakşehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması

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