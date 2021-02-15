Başakşehir’de araçlar mahsur kaldı

Başakşehir Ulubatlı Hasan Caddesi’nde yoğun kar yağışı nedeniyle trafik durdu. Araçların mahsur kaldığı yolda vatandaşlar yürümek zorunda kalırken, yolda kalan otobüse ve araçlara yardım etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarılarının ardından İstanbul’da geçtiğimiz Cuma günü kar yağışı başlamıştı. Hafta sonu etkisini arttıran yağış, haftanın ilk mesai gününde de devam etti. Kar yağışı nedeniyle bazı noktalarda yollar kapandı. Kar yağışının fazla olduğu Başakşehir Ulubatlı Hasan Caddesi’nde araçlar mahsur kaldı. Otobüslerde mahsur kalan vatandaşların kimi yürüyerek yollarına devam ederken, kimi yolda kalan otobüsü kurtarmaya çalıştı. Yolda kalan diğer araçlar ise yola devam edememeleri nedeniyle vatandaşların yardımıyla kenara çekildi. Mahsur kalan araç sürücülerinin ve vatandaşların bazısı belediyeye tepki gösterdi. Bir AKOM görevlisi ise yolda kalan sürücüyü gitmesinin imkansız olduğu belirterek, kenara çekip beklemesi gerektiği konusunda uyardı. Öte yandan kapanan yola gelen kar küreme araçları yolun açılması için çalışmalarına başladı.

Yolda kalan otobüste bulunan bir vatandaş, “Yarım saatten fazla oldu. Kaldık böyle. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz ama. Mecbur biz yardımcı olmaya çalışıyoruz” dedi.

