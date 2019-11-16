HABER

Başakşehir’de kurumsal teknoloji eğitimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 15:46 | Son Güncelleme

Başakşehir Teknoloji ve İnovasyon Merkezi’nde düzenlenen Kurumsal Teknoloji Eğitimi’nde, sanayi devriminden günümüze gelişen teknoloji ve dijital dönüşümün Türkiye ve dünyadaki etkileri ele alındı.Başakşehir Living Lab’in ev sahipliğinde düzenlenen Kurumsal Teknoloji Eğitimi’ne Başakşehirli teknoloji meraklıları yoğun ilgi gösterdi.

Başakşehir Teknoloji ve İnovasyon Merkezi’nde düzenlenen Kurumsal Teknoloji Eğitimi’nde, sanayi devriminden günümüze gelişen teknoloji ve dijital dönüşümün Türkiye ve dünyadaki etkileri ele alındı.
Başakşehir Living Lab’in ev sahipliğinde düzenlenen Kurumsal Teknoloji Eğitimi’ne Başakşehirli teknoloji meraklıları yoğun ilgi gösterdi. Alanında deneyimli bilişim teknoloji uzmanları, katılımcılara dijital dönüşüm, siber tehditler ve korunmanın yolları, sharepoint, iki katı işi yarı zamanda yapma sanatı ve başlangıç seviyesinde Excel eğitimi konularında detaylı bilgiler verdi.
Gelişen teknoloji ve dijital dönüşüm
Eğitimde, sanayi devriminden günümüze kadar gelişen teknoloji ile beraber dijital dönüşümün Türkiye ve dünyadaki etkileri anlatıldı. Proje geliştirmede verimliliğin artırılması konusunda ipuçlarının verildiği eğitimde, insanların dijital dönüşüme verdikleri tepkilere karşı ne yapılması gerektiği de katılımcılarla birlikte yorumlandı.
Siber saldırılara karşı farkındalık
Siber saldırılar konusunda farkındalık oluşturmak için internet kullanımında dikkatli olunmasının önemine vurgu yapan Sistem Yönetim Uzmanı Recep Yılmaz, lisanslı uygulama ve programların kullanılması tavsiyesinde bulundu. Katılımcıların da söz alıp tecrübe paylaşımlarını anlattıkları Kurumsal Teknoloji Eğitimi, sertifikaların verilmesiyle son buldu.

PARTNEREmekliler bu habere dikkat!Emekliler bu habere dikkat!
Maltepe'de göç kurultayıMaltepe'de göç kurultayı
Türk Ordusu, her canlının yarasını sarıyorTürk Ordusu, her canlının yarasını sarıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber

4 belediyeye kayyum atandı

4 belediyeye kayyum atandı

Esra Erol'un programına boşanmak için geldi, şok gerçeği öğrendi!

Esra Erol'un programına boşanmak için geldi, şok gerçeği öğrendi!

Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı anları paylaştı

Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı anları paylaştı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

Dikkat çeken anket: Yüzde 41 'güvenilmez' dedi

Dikkat çeken anket: Yüzde 41 'güvenilmez' dedi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

Flaş açıklama! Yerin 13 metre altında Suriye sınırında bulundu

Flaş açıklama! Yerin 13 metre altında Suriye sınırında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye’den sınır dışı edilen DEAŞ'lı terörist Almanya’da gözaltına alındı

Türkiye’den sınır dışı edilen DEAŞ'lı terörist Almanya’da gözaltına alındı

Son dakika! Eylem hazırlığındaki 6 terörist öldürüldü

Tespit edilip yok edildiler!

Rabia Naz davası hakkında flaş açıklama

Rabia Naz davası hakkında flaş açıklama

Tartıştığı kişinin iş yerini kurşunladı, evinin önünde av tüfeğiyle öldürüldü

Tartıştığı kişinin iş yerini kurşunladı, evinin önünde av tüfeğiyle öldürüldü

Suriye'de bombalı saldırı! 18 sivil hayatını kaybetti

Suriye'de bombalı saldırı! 18 sivil öldü

İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi! Piyasa değeri 700 bin TL

İstanbul'da ele geçirildi! Piyasa değeri 700 bin TL

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.