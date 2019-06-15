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Başakşehir’de sınava engel yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 12:27 | Son Güncelleme

BAŞAKŞEHİR Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'ye giren engelli vatandaşlara ücretsiz ulaşım hizmeti sağladı.

Başakşehir’de sınava engel yok

İSTANBUL,(DHA)- BAŞAKŞEHİR Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'ye giren engelli vatandaşlara ücretsiz ulaşım hizmeti sağladı. 5 engelli vatandaş özel araçlarla evlerinden alınarak sınav merkezlerine götürüldü.

Başakşehir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, YKS öncesi engelli adayları tespit ederek sınav merkezlerine ulaşımları konusunda kapsamlı bir çalışma yaptı. Tekerlekli sandalye için özel yapım asansörü bulanan minibüslerle evlerinden alınan engelli üniversite adayları ile refakatçileri sorunsuz bir şekilde sınava girecekleri okullara ulaştırıldı.

“KENDİ İMKÂNLARIMIZLA GELMEMİZ ÇOK ZORDU”

Kayaşehir’de ikamet eden Ahmet Atakan Acar da, evinden alınıp Gaziosmanpaşa’daki okula götürülen beş engelli üniversite adayından biriydi.

Ahmet Atakan’ın babası Hakan Acar, “Başakşehir Belediyesi’nin mükemmel bir hizmeti” olarak tanımladığı ücretsiz ulaşım hizmeti hakkında, “Oğlum Ahmet Atakan bu yıl ilk kez üniversite sınavına giriyor. Sınav yerimizin Gaziosmanpaşa’da olduğunu öğrenince başlarda biraz üzüldük. Kayaşehir’den oraya nasıl gideriz diye telaş ettik. Başakşehir Belediyesi, bizimle ilgilendi ve oğlumun sınav yerine rahatlıkla gelmesine vesile oldu. Eğer öyle olmasaydı sınava kendi imkânlarımızla gelmemiz çok zordu. Bu mükemmel hizmet için Başakşehir Belediyesi’ne ve Başkanımız Yasin Kartoğlu’na çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun.” diye konuştu.

YKS’ye giren engelli üniversite adayları sınav sonrasında tek tek evlerine bırakıldı.

(FOTOĞRAFLI)

Başakşehir’de sınava engel yokBaşakşehir’de sınava engel yokBaşakşehir’de sınava engel yok

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