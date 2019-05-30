BAŞAKŞEHİR'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU KAMERADA

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA)

Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin son iki haftada yaptığı 30 ayrı operasyonda 60 kişi gözaltına alındı, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Polis ekiplerinin metruk bir binaya yaptığı operasyon polis kameralarına yansıdı.

İstanbul Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede uyuşturucu veya uyarıcı madde imal eden ve ticaretini yapan kişilerle ilgili çalışma başlattı. Polis ekipleri çalışmalarını tamamlayarak 12 Mayıs

