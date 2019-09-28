HABER

BAŞAKŞEHİR'DE YOLA AĞAÇ DEVRİLDİ 

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 14:18 | Son Güncelleme

Başakşehir gece saatlerinde yola ağaç devrildi.

Haber-Kamera: Serdal ALTINTEPE - Alper KORKMAZ / İSTANBUL,(DHA)
Başakşehir gece saatlerinde yola ağaç devrildi. Bazı binaların elektriğinin kesilmesine neden olan ağaç itfaiye ekipleri tarafından parçalanarak kaldırıldı.
Başakşehir Bahçeşehir Mahallesi Medeniyet Caddesi'nde yol kenarında bulunan ağaç gece saatlerinde yola devrildi. Sabah gün aydınlandığında devrildiği fark edilen ağaç için itfaiye ekiplerine haber verildi. Medeniyet Caddesi'ni ulaşıma kapatan ağaç, elektrik kablolarını da kopardığı için cadde üzerinde bulunan bazı binaların elektriği kesildi. İtfaiye ekipleri de elektrikli testereyle ağacı parçalara ayırdı. Kesilen parçaların yol kenarına taşınmasıyla yol trafiğe tekrar açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
İtfaiye ekiplerinin çalışması
Elektrik kablolarından görüntü
Trafiğe kapanan yol

Depremin ardından tedirgin eden görüntü!Depremin ardından tedirgin eden görüntü!
Bahçede oynarken fenalaşan yarbayın oğlu, öldüBahçede oynarken fenalaşan yarbayın oğlu, öldü
Parmağı sıkışan çocuğu itfaiye kurtardıParmağı sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kredi kartı faizleri düştü!

Kredi kartı faizleri düştü!

Avcılar’da şüpheli araç alarmı! Polis ateş ederek durdurdu

Avcılar’da şüpheli araç alarmı! Polis ateş ederek durdurdu

Bağcılar'da tedirgin eden görüntü

Bağcılar'da tedirgin eden görüntü

Bakan duyurdu: Tespiti yapıldı, hepsi yıkılacak

Bakan duyurdu: Tespiti yapıldı, hepsi yıkılacak

İşte dev derbinin kadroları

İşte dev derbinin kadroları

Nagehan Alçı ile Ersan Şen tartıştı, 'acil' reklama gidildi

Nagehan Alçı ile Ersan Şen tartıştı, 'acil' reklama gidildi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul’da yüzün üzerinde artçı deprem

İstanbul’da yüzün üzerinde artçı deprem

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

Türk Telekom'dan deprem açıklaması

Türk Telekom'dan deprem açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Dini nikahlı eşi tarafından öldürülmüştü... Melike 15 metre kaçabilmiş

Melike, katilinden 15 metre kaçabilmiş

İstanbul'daki depreme neden olan fay hattıyla ilgili flaş açıklama

İstanbul'daki depreme neden olay fay hattıyla ilgili açıklama

Türkiye ve ABD'nin 7'nci ortak hava devriyesi gerçekleştirildi

Türk ve ABD helikopterleri Suriye üzerinde!

Nagehan Alçı ile Ersan Şen tartıştı, 'acil' reklama gidildi

Nagehan Alçı ile Ersan Şen tartıştı, 'acil' reklama gidildi

Son dakika! Bakan Kurum duyurdu: Tespiti yapıldı, hepsi yıkılacak

Bakan duyurdu: Tespiti yapıldı, hepsi yıkılacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.