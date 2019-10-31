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Başbakan Hamduk AB heyeti ile Sudan'daki barış sürecini görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2019 03:29 | Son Güncelleme

Başbakan Hamduk AB heyeti ile Sudan'daki barış sürecini görüştü

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, Avrupa Birliği (AB) heyeti ile hükümet ve silahlı hareketler arasındaki barış sürecinin desteklenmesi konusunu ele aldı.

Başbakan Hamduk, AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı Jean Christophe Belliard başkanlığındaki AB heyetini kabul etti.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre, görüşmede, Sudan ile AB arasında çeşitli alanlardaki iş birliği ile geçiş hükümetinin silahlı gruplarla savaşı durdurma, barış ve istikrarı tesis etme çabalarının nasıl destekleneceği konuları ele alındı.

Sudan hükümetinin barış sürecine destek amacıyla Hartum'a gelen AB heyeti bugün de temaslarını sürdürecek.

Sudan hükümeti ile Devrimci Cephe arasında 14 Ekim'de Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da barış görüşmeleri başlamıştı.

Güney Sudan Arabuluculuk Komitesi, 22 Ekim'de, Sudan hükümeti ile silahlı gruplar arasındaki barış görüşmelerinin ilk turunun gerekli istişareler için taraflara yeterli sürenin verilmesi amacıyla bir ay askıya alındığını açıklamıştı.

Sudan'da "Adalet ve Eşitlik Hareketi", "Sudan Kurtuluş Hareketi" ve "Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey (SPLM-N)" silahlı hareketlerini bünyesinde barındıran Devrimci Cephe, 2003'ten bu yana hükümete karşı savaşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
AB heyeti barış süreci Sudan

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