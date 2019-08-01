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Başbakan Orban'dan "von der Leyen" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 23:22 | Son Güncelleme

Macaristan Başbakanı Viktor Orban: - "(Avrupa Birliği Komisyonu'nun yeni başkanı) Ursula von der Leyen, göç gibi hassas konuları Orta Avrupalıların düşündüğü gibi düşünebiliyor"

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun yeni başkanı Ursula von der Leyen'in Orta Avrupa ülkelerinin hassasiyetini anladığını söyledi.

Başbakan Orban, Brüksel'de, von der Leyen ile görüşmesi sonrası Macar kamu televizyonu M1'e değerlendirmelerde bulundu.

Von der Leyen ile aile, çocuk ve güvenlik konularının yanı sıra Avrupa ordusu ve savunma sanayisinin güçlendirilmesi gibi konularda benzer görüşlere sahip olduklarını belirten Orban, ''Ursula von der Leyen, göç gibi hassas konuları da Orta Avrupalıların düşündüğü gibi düşünebiliyor.'' dedi.

Orban, AB Komisyonu Başkanlığı seçimlerinde kendilerinin de von der Leyen'e destek verdiğini ve bunun doğru bir seçim olduğunun ortaya çıktığını ifade etti.

Von der Leyen'in AB'nin ayakta kalması için mücadele edeceğini, bu yüzden AB üyesi ülkeleri birbirinden uzaklaştıran konulara destek vermeyeceğini söyleyen Orban, söz konusu duruşun Macarların da çıkarına olduğunu savundu.

Von der Leyen'in Batı Avrupa ve Orta Avrupa ülkeleri arasındaki farkı anladığını vurgulayan Başbakan Orban, Batı Avrupalıların göçmenleri entegre etmeye çalıştığına ancak Macarların ve Orta Avrupa ülkelerinin göçmen istemediğine dikkati çekti.

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Macaristan

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