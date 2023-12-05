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  4. Başbakan yardımcısı herkese bunları stoklama çağrısı yaptı: Telsiz, meşale, mum, ilk yardım çantası... İngiltere'de vatandaşlara uyarı geldi

Başbakan yardımcısı herkese bunları stoklama çağrısı yaptı: Telsiz, meşale, mum, ilk yardım çantası... İngiltere'de vatandaşlara uyarı geldi

05.12.2023 12:55 | Son Güncelleme:
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Başbakan Yardımcısı Oliver Dowden, elektrik kesintileri veya dijital iletişimin kesilmesine karşılık vatandaşları hazırlıklı olmaları yönünde uyardı. Dowden herkesin pilli telsiz, meşale, mum ve ilk yardım çantaları stoklamaları gerektiğini söyledi.

Başbakan yardımcısı herkese bunları stoklama çağrısı yaptı: Telsiz, meşale, mum, ilk yardım çantası... İngiltere'de vatandaşlara uyarı geldi

İngiltere'de vatandaşların ve işletmelerin gelecekteki salgınlara, doğal afetlere ve siber saldırılara hazırlanmalarına katkı sağlaması hedefiyle ulusal bir "dayanıklılık akademisi" başlatıldı.

TEK TEK SIRALADI: BU RİSKLERLE KARŞI KARŞIYAYIZ

Planın detaylarını Avam Kamarasında açıklayan Başbakan Yardımcısı Oliver Dowden, İngiltere'nin karşı karşıya olduğu tehlikeleri Rusya-Ukrayna savaşı, siber saldırılar, salgın hastalıklar, yapay zekanın kötüye kullanımı ve ekstrem hava durumları olarak sıraladı.

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Gelecekte yaşanabilecek şebeke çöküntülerine karşı uyarıda bulunan Dowden vatandaşlara pilli telsiz, meşale, mum ve ilk yardım çantaları stoklamaları yönünde çağrı yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere elektrik kesintisi
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