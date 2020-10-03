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  4. Başı balkon demirine sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Başı balkon demirine sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

İLGİNÇ HABERLER  | 03.10.2020 11:40 | Son Güncelleme

Antalya'da başı balkon demiriyle cam arasına sıkışan 3 yaşlarındaki çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Teomanpaşa Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi.

Balkonda oyun oynayan küçük çocuk, başını, balkon demirleri ile cam arasına sıkıştırdı. Küçük çocuk ağlayınca, ailesi yardıma koştu. Aile, çocuklarının başını sıkıştığı yerden çıkaramayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekibi, 15 dakikalık çalışmanın ardından küçük çocuğun başını sıkıştığı yerden kurtardı.

Çevredeki vatandaşlar, çocuğun kurtarılma anını cep telefonuyla kayda aldı.

(DHA)

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