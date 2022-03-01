'Başım ağrıyor' efsanesi tarihe karışıyor! Tam bir doğal ağrı kesici

Cinsel organınızın normal olup olmadığı konusunda kaygılarınız varsa, yalnız değilsiniz. Konuşulması zor konuların başında olan cinsel organlar, hakkında fazla bir şey bilmediğimiz için endişelenmemize neden olur. Cinsel hayatı ve doğurganlığı etkileyen cinsel organla ilgili endişe duymanız çok normaldir.

Hassas bir bölgede olan cinsel organ, cinsel yolla bulaşan hastalıklardan tutun da girdiğiniz havuzdan enfeksiyon kapmanıza neden olabilir. Cinsel organla ilgili hastalıklar endişe verici olsa da bazı şeyler var ki sıra dışı gibi görünse de aslında tamamen doğaldır.

Su enfeksiyonları ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar endişe verici olsa da vajinanın yaptığı, tamamen normal olan ve biraz sıra dışı olarak görülebilecek bazı şeyler vardır.

VAJİNAL DEŞARJ

Vajinal akıntı vajinadan çıkan bir sıvıdır. Bazı vajinal akıntı çok normal ve sağlıklıdır, ancak akıntı karakterindeki değişiklikler bir kadının sağlık sorunu yaşadığını gösterebilir. Normal ve anormal deşarjlar arasındaki farkı tanımayı öğrenmek önemlidir, çünkü kadınlar tıbbi bir problem için ne kadar erken tedavi görürlerse o kadar iyi olacaktır.

AĞRI KESİCİ ÖZELLİĞİ

Cinsel organlar aynı zamanda ağrı kesici özelliği taşır. Özellikle orgazm olmak baş ağrısını dindirme konusunda çok yardımcı olabilir. Orgazm sırasında salınan endorfinlerin doğal ağrı giderici özellikleri vardır. Aslında, etki o kadar güçlüdür ki, sadece seks hakkında düşünmek bile acıya karşı toleransınızı artırabilir. Dr. Sherry Ross, "Orgazm, adet krampları, baş ağrıları ve eklem ağrıları gibi yaşayabileceğiniz herhangi bir ağrıyı azaltmada yardımcı olur" dedi.

KENDİ KENDİNİ TEMİZLEME

Vajina, kendi içinde belli oran ve dengede mikroorganizma barındıran bir organdır. Vajina içindeki yararlı mikroorganizmalar koruyucu görevdedir. Diğer taraftan vajinal pH: 4,5 olup, asidik seviyededir. Eğer her şey dengede ve dışarıdan müdahale olmuyorsa akıntı, yanma, batma, kaşıntı ya da kötü koku gibi şikayetler olmaz.

UYARILMA

Bunu bilmiyor olabilirsiniz, ancak vajinanın şekli ve boyutu, uyarıldığınızda aslında değişir. Uyandığınızda vajina ve vulva (klitoris dahil) dokuları kanla dolarak şişmeye başlar ve olduğundan daha koyu renkli görülebilir. Vücudun içinde vajinanın üst kısmı genişleyecektir. Artan kan akışı, doğal yağlamanın artmasını kolaylaştıracaktır. Ancak bu değişiklikler uzun süreli yaşanmaz.

FARKLI FARKLI HAREKET EDER

Vajinanızın farklı bölümleri farklı hareket eder. Bu kulağa tuhaf gelebilir ama vajina dinamik bir organdır. Vajinanın farklı bölümleri de farklı işlevlere sahiptir ve farklı şekillerde davranır. Örneğin vajina, rahmin alt kısmı olan servikse bağlanan kaslı tüptür. Vajina, adet döneminde kan ve hücrelerin geçişine ve cinsel ilişki sırasında sperm girişine izin verdiği gibi, hamileliğin sonunda bebeğin ve plasentanın da doğmasına olanak tanır. Buna karşılık, klitoris tamamen farklı bir role sahiptir ve cinsel uyarılmaya açılan kapıdır.

GÖRÜNÜM

Vajina, doğum esnasında esneyebilir. Ancak doğum yapmak vajinaya ve genel olarak vücudunuza çok fazla baskı uygular, bu nedenle sonradan görünümünün değişmesi normaldir. Vajinanız muhtemelen tamamen doğum öncesi şekline geri dönmeyecektir, ancak bu bir sorun değil. Endişeleniyorsanız, mutlaka doktorunuza danışın.

