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Hiçbir erkeğin görmezden gelmemesi gereken işaretler! Cinsel organınızda...

01.03.2022 07:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cinsel organların her biri kendine özgüdür. Doktorların sürekli belirttiği gibi "Normal" görünen penis diye bir şey yoktur. Ancak bazı durumlarda görmezden gelmemeniz gereken gizli işaretler taşıyor olabilir. Görmezden gelinen bazı rahatsızlıklar zamanla ağrıya, erektil disfonksiyona ve hatta akıl hastalığına neden olabilir.

Hiçbir erkeğin görmezden gelmemesi gereken işaretler! Cinsel organınızda...

İngiliz ürolog Petr Holy, The Sun’a verdiği röportajda erkeklere uyarılarda bulundu. Özellikle fark edilen ancak küçümsenen bazı işaretlerin dikkate alınmadığı durumlarda çok ciddi rahatsızlıklara dönüşebileceğinin altını çizdi. Erkek cinsel organında bulunan rahatsızlıklarla ilgili tıbbi yardımı ertelemek ağrıya, erektil disfonksiyona ve hatta akıl hastalığına neden olabilir.

PEYRONİE HASTALIĞI NEDİR?

Penis eğriliği olarak bilinen peyronie hastalığı erkek cinsel organının gövde kısmında bulunan bağ dokusunun anormal gelişimi ile ortaya çıkan şekil bozukluğudur. Ereksiyon anında penisin 90 derecelik sol, sağ, yukarı veya aşağı konumda dik açısı dışında tüm deformasyonları peyronie hastalığıdır.

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CİNSEL İLİŞKİYİ İMKANSIZ HALE GETİRİR

Dr. Holy şunları söyledi: "Peyronie hastalığı çoğu erkekte dikkatlerden kaçan bir şey ama cinsel sağlık ve özgüven üzerinde büyük bir etkisi olabilir. Hastalık uyarıldığında şiddetli ağrıya neden olabilir, bu da ilişkiyi zorlaştırır hatta imkânsız hale getirir. Tedavi edilmediğinde erektil disfonksiyona, kısırlığa ve cinsel ilişkiler üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir."

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YARISI DEPRESYONDA!

2016 yılında yapılan bir araştırma, Peyronie hastalığı olanların yaklaşık yarısının depresyondan mustarip olduğunu ve yüzde 80'inin durumla ilgili sıkıntı yaşadığını buldu. Yüzde 50'si ise bunun ilişkilerini olumsuz etkilediğini itiraf etti.

Dr. Holy, "Kavisli bir penise sahip olmak tamamen normaldir. Bununla birlikte, cinsel organda yeni ortaya çıkan bir eğrilik varsa mutlaka en kısa zamanda doktora görünün" diyor.

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HER YAŞTAN ERKEKTE GÖRÜLEBİLİR

Peyronie hastalığı her yaştan erkeği etkileyebilir, ancak en yaygın olarak 40 yaşın üzerindedir.

100 erkekten sadece birine resmi olarak teşhis konmuş olsa da, uzmanlar gerçek rakamın 10'da bire yakın olduğunu iddia ediyor. Durum kalıcıdır ve nadiren kendi kendine geçer. Ancak penisteki değişiklikler tedavi ile düzelebilir.

GÖRMEZDEN GELMEMENİZ GEREKEN BELİRTİLER

  • Cinsel organda ağrılı kitle
  • Ağrılı orgazm
  • Yanma ve idrar yaparken zorluk çekme

Bu üç belirtiden bir ya da birkaçını yaşıyorsanız en kısa zamanda bir doktora görünmelisiniz.


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