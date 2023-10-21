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'Basın mensubuyum' dedi, kameralara saldırdı!

21.10.2023 21:13 | Son Güncelleme:
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Aksaray’da bir otelin çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Otelin kafeterya sorumlusu bir kadın “Basın mensubuyum” diyerek, görüntü almak isteyen basın mensuplarının kameralarını kapatmaya çalıştı.

'Basın mensubuyum' dedi, kameralara saldırdı!

Yangın, akşam saatlerinde Taşpazar Mahallesi Makas Kavşağında bulunan bir otelin çatı katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, çatı katında bulunan restorana ait bacada bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Dumanları fark eden otel görevlileri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bilirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

"BASIN MENSUBUYUM" DİYEREK KAMERALARA SALDIRDI!

112 Acil Yardım ekiplerinin hazır kıta beklediği olay yerinde görüntü almak isteyen basın mensupların kameralarıyla görüntü aldığı sırada otelin kafeterya sorumlusu olduğu öğrenilen bir kadın basın mensuplarına yaklaşarak “Ben basın mensubuyum” deyip kameraların objektiflerini kapatmaya çalıştı.

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Gazetecilerin görüntü almasının terbiyesizlik olduğunu da söyleyen kadın görevli uzun süre görüntü alınmasını engellemeye çalıştı. Yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma başlattı.

(İHA)

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