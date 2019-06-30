Başına maganda kurşunu isabet eden genç ağır yaraladı

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da, kafede çalışan Muhammed Emir Bozanoğlu (17), kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunun başına isabet etmesiyle ağır yaralandı.

Olay, dün gece, Atatürk Bulvarı'ndaki kafede meydana geldi. İddiaya göre, kafede çalışan Muhammed Emir Bozanoğlu'nun başına nereden geldiği henüz belirlenmeyen kurşun isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan Bozanoğlu’nu görenler, durumu polis ve sağlık görevlilerine bildirdi. Bozanoğlu, ihbarla bölgeye gelen sağlık görevlilerince ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan ​Muhammed Emir Bozanoğlu, hayati tehlikesi olduğu için Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı.

Polis, Bozanoğlu'nun yaralanmasına neden olan kurşunu ateşleyen kişiyi belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

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