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Başına ütüyle vurup, yastıkla boğmuştu! Cezası belli oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2020 19:50 | Son Güncelleme

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, hırsızlık için girdiği evde karşılaştığı Ali Çetinkaya’nın (59) başına ütüyle vuran, yastıkla boğarak ellerini bağladıktan sonra yatakları üstüne yıkarak öldüren sanık Özal Acar'a (21) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Başına ütüyle vurup, yastıkla boğmuştu! Cezası belli oldu

Olay, 7 Nisan 2019'da saat 18.30 sıralarında İstiklal Mahallesinde meydana geldi.

Pazarcılık yaparak geçimini sağlayan evli ve 2 çocuk babası Ali Çetinkaya, evinde kendisine yemek getiren kız kardeşi Yeter Gökoğlu tarafından ölü bulundu. Açık olan kapıdan içeri girdiğinde ağabeyinin, el ve ayakları bağlanmış haldeki cesediyle karşılaşan Gökoğlu'nun feryadına koşan komşular, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Polisin yaptığı incelemede, evde boğuşma yaşandığı, Çetinkaya'nın başına yerde kırık olarak bulunan ütü ile vurulup, yorgan ve yastıkla yüzüne bastırılıp öldürüldüğü belirlendi. Eşi Pakize Çetinkaya'nın 6 Nisan günü, gelini ile İstanbul'daki oğlunu ziyarete gitmesi nedeniyle Ali Çetinkaya'nın evde yalnız olduğu öğrenildi. Polis cinayetle ilgili Özal Acar'ı olaydan 5 gün sonra yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrası Acar, tutuklandı.

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Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Özal Acar'ın yargılanmasına başlandı. Bugun davanın 7'nci duruşması yapıldı. Özal Acar duruşmaya, Nazilli E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan SEGBİS aracılığıyla katıldı. Savcı mütalaasında, "Olay günü Özal Acar, Ali Çetinkaya’ya ait konutun içerisine kilitli olmayan kapıdan girdi. Acar’ın evin içerisinde değerli eşya ve para aradığı sırada Ali Çetinkaya uyanarak, ona, 'Polise gideceğim sen ne yapıyorsun burada?' diye seslenmesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Özal Acar, eline aldığı ütü ile Çetinkaya’nın kafasına vurdu. Ardından Çetinkaya’yı yere yatıran Acar, boğazını sıkarak darp etmeye başladı ve yüzüne yastıkla bastırarak etkisiz hale getirdi. Acar, öldürdüğü Çetinkaya’nın kendine gelebileceğini düşünerek, ellerini arkadan bağladı. Yatak ve yorganları ise hareketsiz yatan Çetinkaya’nın üzerine yıktı. Evden hiçbir şey alamadan kaçtı" ifadeleri kullanıldı. Ardından davada karar açıklandı. Sanık Özal Acar’a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

DHA

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