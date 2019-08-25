Başını ağaca çarpan orman işçisi öldü

DEVREK/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde, ormanda ağaç kesimi yaparken dengesini kaybedip düşen Ercan Pürenli (29), başını ağaca çarparak yaşamını yitirdi.

Olay, dün öğlen saatlerinde, Devrek'teki Dorukhan mevkisinde meydana geldi. Bölgede ağaç kesimi yapan Ercan Pürenli, bir anda dengesini kaybederek başını ağaca çarptı. Durumu fark eden diğer işçiler, Pürenli'yi Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ercan Pürenli, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Pürenli, ilçeye bağlı Gürbüzler köyünde bugün düzenlenen cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

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