Başını taşla ezerek öldürdü, 'taciz etti' dedi

Olay, geçen salı akşamı, Çankaya ilçesi Marmara Sokak'ta bulunan metruk binada meydana geldi. Kağıt toplayıcısı Batuhan Y., Ali Rıza Koçak ile metruk binada kavga etmeye başladı.

Batuhan Y., kavga sırasında yerde bulduğu taşla Koçak'ın başına vurdu. Koçak, aldığı darbelerle yerde hareketsiz kalırken, Batuhan Y. yaşlı adama vurmaya devam etti.

Bu sırada kavgaya şahit olan bir kişi polise haber verdi. Kısa sürede adrese gelen polis, Batuhan Y.'yi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ali Rıza Koçak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

'TACİZ ETTİĞİ İÇİN ÖLDÜRDÜM'

Polis ekiplerince gözaltına alınan Batuhan Y., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. İfadesinde suçunu kabul eden Batuhan Y., Ali Rıza Koçak'ı, kendisine tacizde bulunduğu için öldürdüğünü söyledi.

Adliyeye sevk edilen Batuhan Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

DHA

