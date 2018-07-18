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Basit bir bel ağrısı sandı ama hastalığının ölümcül olduğunu öğrendi

Betül Kurucu Betül Kurucu
YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2018 12:06 | Son Güncelleme

Avustralya Melbourne'da yaşayan Sabrina Jansz, bel ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede akciğer kanseri olduğunu öğrendi. ''Hiçbir semptom yaşamadım ve hayatımda hiç sigara içmedim'' diyen Sabrina, duydukları karşısında neye uğradığını şaşırdı.

Basit bir bel ağrısı sandı ama hastalığının ölümcül olduğunu öğrendi

Bel ağrısı şikayetiyle hastaneye giden Sabrina Jansz, sorununun arkasındaki nedeni öğrenince şoke oldu.

7 News'ın haberine göre; 32 yaşındaki spor habercisi Jansz, sırt ağrısını ağır kameraları kaldırmaya bağlıyordu. Ayrıca çok fazla seyahat ettiği için sürekli yollarda oluyor ve farklı yataklarda uyuyordu. Bu faktörlerin de sırt ağrısı yapacağını düşünüyordu. Son zamanlarda da karnında şişlik sorunu yaşıyordu. Bu şikayetler üzerinde doktora gittiğinde duydukları onu şaşkına çevirdi. Çünkü basit nedenlere bağladığı şikayetin arkasından kanser çıkmıştı.

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"HAYATIMDA HİÇ SİGARA İÇMEDİM"

Akciğer kanseri tanısı konulan Jansz, “Hayatımda hiç sigara içmedim, bu yüzden bu kansere yakalanmam için bir neden yoktu ancak sahip olduğum akciğer kanseri sigarayla ilgili değil. Böyle hastalıkların başınıza geleceğini hiç düşünmezsiniz tıpkı benim gibi " dedi.

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Tanı konulduğu zaman, tümörleri kemiklerine, karaciğerine, bağırsaklarına, beyin ve omurgasına yayılan Jansz, hiç sigara içmemiş akciğer kanseri hastalarının yaklaşık yüzde 20'sinden biri.

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Jansz, deneysel bir ilaç kullanmaya başladı. Böylece beynindeki ve omurgasındaki kanser hücrelerinden kurtulacaktı.
Bu ilacı kullanırken birçok yan etkiye maruz kaldığını söyleyen Jansz, "20 kilo aldım, yüksek kolesterol hastasıyım. Ayrıca ellerimde ve ayaklarımde şişliğe neden oldu" dedi. Ancak Jansz'a göre kanser hücreleri küçüldü.

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Sabrina Jansz, “Başlangıçta beynimde altı tümör vardı, ama şimdi sadece bir tane var ve üç milimetre. Radyasyon tedavisi görüyorum. Bu da kanser hücrelerini azaltıyor. Üç yıldan uzun bir süredir bu ölümcül hastalıkla savaşıyorum. Ancak hep iyimserim'' diyor.

Ancak istatistikler Sabrina gibi umutlu değil, hastaların sadece yüzde 16'sı beş yıldan fazla hayatta kalıyor.

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Jansz, “Bu aşamada umutsuzluğa giren insanlarla tanıştım. 'Neden ben?' diye soruyorlar. Her zaman bir umut vardır. Sadece kendini akışa bırakmalısın. Yeni tedaviler ve ilaçlar var. İlaç işe yaramıyorsa, devam edebilecek başka şeyler var. Şimdi beş yıl öncesine göre çok daha fazla seçenek var. Kimse ne zaman öleceğini bilmiyor. Bu beni korkutmuyor. Sizi de korkutmasın umutsuzluğa düşmeyin'' diye ekliyor.

Akciğer kanseri semptomları arasında nefes darlığı, hışıltılı ses kısıklığı, göğüs ağrısı, öksürük ve açıklanamayan kilo kaybı sayılabilir.

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Anahtar Kelimeler:
Sabrina Jansz Akciğer Kanseri

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