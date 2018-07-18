Basit bir bel ağrısı sandı ama hastalığının ölümcül olduğunu öğrendi

Bel ağrısı şikayetiyle hastaneye giden Sabrina Jansz, sorununun arkasındaki nedeni öğrenince şoke oldu.

7 News'ın haberine göre; 32 yaşındaki spor habercisi Jansz, sırt ağrısını ağır kameraları kaldırmaya bağlıyordu. Ayrıca çok fazla seyahat ettiği için sürekli yollarda oluyor ve farklı yataklarda uyuyordu. Bu faktörlerin de sırt ağrısı yapacağını düşünüyordu. Son zamanlarda da karnında şişlik sorunu yaşıyordu. Bu şikayetler üzerinde doktora gittiğinde duydukları onu şaşkına çevirdi. Çünkü basit nedenlere bağladığı şikayetin arkasından kanser çıkmıştı.

"HAYATIMDA HİÇ SİGARA İÇMEDİM"

Akciğer kanseri tanısı konulan Jansz, “Hayatımda hiç sigara içmedim, bu yüzden bu kansere yakalanmam için bir neden yoktu ancak sahip olduğum akciğer kanseri sigarayla ilgili değil. Böyle hastalıkların başınıza geleceğini hiç düşünmezsiniz tıpkı benim gibi " dedi.

Tanı konulduğu zaman, tümörleri kemiklerine, karaciğerine, bağırsaklarına, beyin ve omurgasına yayılan Jansz, hiç sigara içmemiş akciğer kanseri hastalarının yaklaşık yüzde 20'sinden biri.