KADIN

Basit görünebilir ama yanlış beslenme kısırlığa neden oluyor

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GEBELİK HABERLERİ  | 27.05.2019 14:44 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz yıl Türkiye’de doğum oranlarına bakıldığında, yaz aylarında özellikle ağustos ayında, kışa göre daha fazla doğum gerçekleşti. Mevsimlerin doğurganlığa etkisine bakıldığında ise, mevsimlere göre tüketilen besinler öne çıkıyor.

Basit görünebilir ama yanlış beslenme kısırlığa neden oluyor

Centrum Clinic Kadın Sağlığı ve Tüp Bebek Merkezi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Recai Pabuçcu, kısırlığın önüne geçmekteki ve doğurganlığı artırmaktaki en büyük etkenin sağlıklı beslenmekten ve mevsimlere göre doğru gıda tüketiminden geçtiğini belirtiyor.

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Günümüzde gittikçe artan beslenme bozukluklarının infertilite yani kısırlığa etkisi büyük. Özellikle meyve ve sebzelerin mevsiminde tüketilmemesi, hormonların dengesini bozarak kısırlığa sebep olabiliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Recai Pabuçcu, mevsimsel olarak doğru beslenmenin doğurganlık açısından önemini vurguluyor ve yanlış beslenmenin gebeliğin önündeki en büyük engellerden biri olduğunu söylüyor. Beslenme alışkanlıklarının doğurganlığa olumlu ve olumsuz etkileri olduğunu belirtiyor.

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Çok basit gibi görünse de, sadece sağlıklı beslenme ve doğru mevsimde doğru gıdaların tüketilmesiyle birlikte bile kısırlığın önüne geçilebiliyor. Prof. Dr. Recai Pabuçcu konuyla ilgili; “Özellikle son yıllarda her mevsim her gıdaya, meyve sebzeye kolayca erişebiliyoruz. Ancak bu ürünler, kimyalarıyla oynanmış ve hormon takviyesi yapılmış ürünler oluyor. Bu durum, besinden alınacak neredeyse tüm olumlu etkileri olumsuza çeviriyor. Kısırlık sebebiyle kliniğimize başvuran çoğu hastamıza ilk tavsiyemiz sağlıklı beslenmeyle ilgili oluyor. Özellikle meyve ve sebzelerin mevsiminde tüketilmesi çok önemli. Aksi takdirde, doğal olmayan yollarla elde edilen bu besinler insan sağlığıyla oynuyor ve vücudun dengesini bozarak kısırlığa sebep olabiliyor.” diyor.

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Vitaminleri doğal yollarla almak önemli! Sağlıklı beslenme ve doğru vitaminleri doğru mevsimde almak gebelik şansını artırıyor. Bu aylarda kayısı, şeftali, kiraz, çilek, dut gibi meyveler ve domates, salatalık, marul, dereotu gibi sebzeler gönül rahatlığı ile tüketilebilir. Prof. Dr. Recai Pabuçcu, gebe kalma sürecinde mevsimine göre doğru beslenmenin öneminin yanı sıra, zaten hamilelik döneminde olan anne adayları için de, hem bebek hem kendi sağlıkları için hormonlu gıdalardan uzak durmaları gerektiğini söylüyor ve ekliyor; “Gebelikte hormonlu gıdalardan, GDO’lu ürünlerden uzak durmak gerekiyor. Aksi halde, yanlış bir beslenme düzeni gebeliğin risklerini arttırdığı gibi, bebeğin sağlığını da tehlikeye atıyor.

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Mevsimsel olarak doğru beslenme pek çok kronik hastalığın önüne geçiyor.” Mevsimlere göre doğru beslenmenin herkes için gerekli olduğunu ve önemli sağlık sorunlarının önüne geçtiğini belirten Pabuçcu, özellikle hamilelik döneminde olan ve hamile kalmak isteyen anne adaylarının ekstra özen göstermesi gerektiğini vurguluyor.

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