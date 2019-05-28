"Başka devletlerin ülkemize saldırmasına izin vermeyeceğiz"

Taliban Başkan Vekili Abdul Gani Baradar, "Eskiden yaşananların tekrarlanmaması için başka devletlerin ülkemizi kullanmasına ve ülkemize saldırmasına izin vermeyeceğiz." dedi.

Taliban heyetine başkanlık eden Baradar, Moskova’da Rusya-Afganistan diplomatik ilişkilerinin 100. yılı nedeniyle düzenlenen programda konuştu.

Baradar, Afganistan ve Rusya arasında 1960'a kadar iyi ilişkilerin kurulduğuna işaret ederek, "Ne yazık ki Afganistan'a yardımcı olan o dönemdeki Sovyet yönetimi, aynı zamanda ideolojik ve siyasi etkisini kullanarak, daha fazla müdahalede bulunmak için temel oluşturmaya çalıştı." şeklinde konuştu.

Ülkelerin, birbirlerinin çıkarlarını göz önünde bulundurması gerektiğine dikkati çeken Baradar, "Eskiden yaşananların tekrarlanmaması için başka devletlerin ülkemizi kullanmasına ve ülkemize saldırmasına izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

Baradar, bütün devletlerle pozitif ilişkilerinin kurulmasını talep ettiklerini dile getirdi.

- "ABD ve NATO, Afganistan'daki sorunun ana nedeni"

Taliban heyetinin temsilcisi Şir Muhammed Abbas Stanikzey ise gazetecilere yaptığı açıklamada, Afganistan nezdinde müzakerelere açık olduklarını söyledi.