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Başkale'de PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2020 16:47 | Son Güncelleme

Van'ın Başkale ilçesine bağlı Tahıl Mahallesi kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait doçka uçaksavar silah, havan mühimmatı, el bombaları ve el yapımı patlayıcı (EYP) düzenekleri gele geçirildi.

Başkale'de PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Başkale ilçesine bağlı Tahıl Mahallesi kırsalına terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi.

'Kapan-Şehit J.Uzm.Onb. Kemal Zeren' adlı operasyonda yapılan arazi arama-tarama faaliyetleri sırasında 1 doçka uçaksavar silah, 1 G3 piyade tüfeği ve bu silahlara ait bir miktar fişek, 10 havan mühimmatı, 3 el bombası, 3 EYP düzeneği, 2 silah üstü termal dürbün, 2 el dürbünü, 200 kilogram amonyum nitrat, çok sayıda örgütsel doküman ve örgütsel kıyafet ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar ise sürüyor.

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