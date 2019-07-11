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Başkale'de 108 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 10:12 | Son Güncelleme

Başkale'de 108 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın Başkale ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giren 108 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Bebleşin ve Albayrak Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında Albayrak ve Atlılar mahallesi yakınlarında 2 grubu durdurdu.

Kontrollerde, 21'i kadın, 24'ü çocuk 108 Bangladeş ve Afganistan uyruklunun yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlendi.

Düzensiz göçmenler, Başkale Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Başkale düzensiz göçmen Van

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