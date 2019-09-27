HABER

Başkale’de terör operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2019 10:15 | Son Güncelleme

Van’ın Başkale ilçesinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Van İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak/barınakların tespit edilmesi maksadıyla Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi Derov ve Nene Hatun mezrasında 25 Eylül günü Kıran - Şehit Uzman Jandarma Çavuş Emrah Ceylan Operasyonu’nun başlatıldığı belirtildi.

Van’ın Başkale ilçesinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Van İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak/barınakların tespit edilmesi maksadıyla Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi Derov ve Nene Hatun mezrasında 25 Eylül günü Kıran - Şehit Uzman Jandarma Çavuş Emrah Ceylan Operasyonu’nun başlatıldığı belirtildi. İcra edilen operasyon neticesinde çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilirken, malzemeler ve sığınaklar yerinde imha edildi.

Yok artık, gören şaşıp kaldı! Balıkçıların yanına gelip... Yok artık, gören şaşıp kaldı! Balıkçıların yanına gelip...
Didim açıklarında 46 kaçak göçmen yakalandıDidim açıklarında 46 kaçak göçmen yakalandı
Kıtaları birleştiren sergi ilgiyle karşılandıKıtaları birleştiren sergi ilgiyle karşılandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kısmetse Olur Melis sütyensiz haliyle tepki çekti

Kısmetse Olur Melis sütyensiz haliyle tepki çekti

İşte korkutan İstanbul depreminin ses kaydı

İşte korkutan İstanbul depreminin ses kaydı

İstanbul'da gece yarısı bir deprem daha!

İstanbul'da gece yarısı bir deprem daha!

Deprem anında canını hiçe saydı

Deprem anında canını hiçe saydı

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş evlendi!

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş evlendi!

Türk Telekom'dan yeni açıklama

Türk Telekom'dan yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Apollon Smintheus Tapınağı'nda Bizans hazinesi bulundu

Çanakkale'de bulundu! Şimdiye kadarki en önemli hazine

Sinop’ta şüpheli ölüm

Sinop’ta şüpheli ölüm

Kardeşinin boğulduğu yerde kayboldu

Kardeşinin boğulduğu yerde kayboldu

Uyuşturucu sanığından 'pes' dedirten savunma: Kaybetmemek için belime sardım

'Pes' dedirten savunma: Kaybetmemek için belime sardım

Gezmeye çıkıp kaybolan liseli Hatice aranıyor

Bir ilçe onu arıyor! Sır oldu...

Jandarma ekiplerinin denetiminde şaşkına çeviren detaylar

Jandarma ekiplerinin denetiminde şaşkına çeviren detaylar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.