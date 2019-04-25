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Başkan Balcı’dan toptancı hali esnafına ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 11:32 | Son Güncelleme

Altındağ Belediye Başkanı Doç.

Başkan Balcı’dan toptancı hali esnafına ziyaret

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, Ankara Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği (ASEMKOM)’ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Her fırsatta esnafa destek veren Başkan Balcı, soluğu bu seferde toptancı halinde aldı. Başkan Balcı, esnafla sohbet ettikten sonra işletme sahipleriyle de bir araya geldi.
Altındağ Belediyesi olarak esnafa destek vereceklerinin altını çizen Başkan Balcı’ya ziyaret boyunca ASEMKOM Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Gündüz de eşlik etti. Başkan Balcı, bölge esnafıyla her zaman iletişim halinde olacaklarına dikkat çekerek esnafın sorunlarını göz ardı etmeyeceklerini dile getirdi. Hali gezdiği sırada esnafla görüş alışverişinde de bulunan Başkan Balcı, talepleri dinleyerek sorunlara çözüm önerisinde bulundu. Başkan Balcı, haldeki ürünlerin tazeliği ve kalitesi hakkında da ASEMKOM yöneticilerinden bilgi aldı. Oldukça samimi bir havada gerçekleşen ziyaret esnasında Başkan Balcı, esnafla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkan Balcı’dan toptancı hali esnafına ziyaret

Başkan Balcı’dan toptancı hali esnafına ziyaret

Başkan Balcı’dan toptancı hali esnafına ziyaret

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