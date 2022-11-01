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  4. Başkan Palancıoğlu, Germir’deki öğrenci yurdu inşaatını inceledi

Başkan Palancıoğlu, Germir’deki öğrenci yurdu inşaatını inceledi

01.11.2022 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Germir Mahallesi’nde mülkiyeti belediyeye ait olan arsa üzerine hayırsever iş birliği ile yapılan ‘Hâce Musa Topbaş Erciyes Anadolu İmam-Hatip Lisesi Öğrenci Yurdu’nda incelemelerde bulundu.

Bir konuda değil, her konuda olabildiğince Melikgazi ilçesi için katkı sunmaya devam ettiklerini söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, “Kayseri’nin en önemli okullarından bir tanesi olan Erciyes İmam Hatip Lisesi’ne güzel bir yurt yapıldı.

Mülkiyeti belediyemize ait arsa üzerinde ’Hace Musa Topbaş Erciyes Anadolu İmam-Hatip Lisesi Öğrenci Yurdu’ 4 katlı olarak yapıldı. Gençlerimize, çocuklarımıza yapacağımız her yatırım çok önemli. Yapılan bu hayırla birlikte özellikle çevre illerden gelecek başarılı genç kardeşlerimiz burada güvenli bir şekilde yatılı kalabilecek. 4 bin 260 metrekarelik kapalı alana sahip yurdun giriş katında konferans salonu, yemekhane, idari birimler ile 2 adet engelli öğrenciler için yatak odası bulunmakta. 1, 2 ve 3. katlarında yatak birimleri yer alırken, son katta etüt merkezi yer alıyor.

Eğitim alanında Melikgazi’mize projeler kazandırmaya devam ediyoruz. Hızla devam eden çalışmalarımızın tamamlanmasıyla güzel ilçemize bir eser daha kazandırarak, öğrencilerimizin istifadesine sunacağız. Hayırseverimiz Yusuf Silay Bey’e eğitime olan katkıları için teşekkür ederim. Şehrimize ve Melikgazi’mize hayırlı olsun” dedi.
Başkan Dr. Palancıoğlu, ayrıca Erciyes Anadolu İmam-Hatip Lisesi’nin yeşil alan ve çevre düzenlemesini yaparak okula birde futbol sahası yapacaklarını da söyledi.

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