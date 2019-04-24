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Başkan Salman, makam aracını iade etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 16:55 | Son Güncelleme

YALOVA Belediye Başkanı Vefa Salman, kiralık makam aracını firmaya iade ederek, eşi Dilek Salman üzerine kayıtlı cipi kullanmaya başladı.

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA) - YALOVA Belediye Başkanı Vefa Salman, kiralık makam aracını firmaya iade ederek, eşi Dilek Salman üzerine kayıtlı cipi kullanmaya başladı. Yalova Belediye Başkanı CHP'li Vefa Salman, kendisi için tahsis edilen makam aracını, kiralandığı firmaya iade etti. Başkan Salman, eşi Dilek Salman üzerine kayıtlı cipi resmi plaka taktırıp, kullanmaya başladı. Devrin, tasarruf devri olduğunu kaydeden Salman, "Belediyemizin ve halkımızın çıkarları doğrultusunda kararlar almaya özen gösterdik. Belediyenin bütçesini kendi bütçemiz gibi düşünerek planladık ve harcadık. Son günlerde belediyelerin ekonomileri ve yapılan harcamalar gündemde. Biz asla 'Devletin malı deniz' düşüncesi içerisinde olmadık. Böyle bir dönemde yine örnek olalım istedik; çünkü biz bu göreve kendimiz için değil kentimiz için halkımız için talip olduk. İnsanlar tasarrufun peşinde. Biz de belediye olarak böyle davranmalıyız. Bunu da bu belediye ailesinin reisi olarak ilk ben başlatmalıyım. Bu nedenle kullanmakta olduğum kiralık olan makam aracımı firmaya bugün itibarıyla iade ediyorum. Bundan sonra eşim Dilek Salman adına kayıtlı olan şahsi aracımızı kullanacağım. Şartlar düzelene kadar da bu böyle olacak" diye konuştu.

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