Başkan Yıldırım: 1923’teki ruh günümüzde de devam etmektedir

Cumhuriyet Bayramı'nın 95. yıl dönümünü kutlayan Sağlık Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Özgür Yıldırım, yurt içinde ve yurt dışında yaşayan herkesin Cumhuriyet Bayramını kutlayarak, “Bu vesile ile aziz vatanımız için kurtuluş mücadelesi vermiş tüm kahraman şehit ve gazilerimizi minnet ile anıyorum. Milletimiz 29 Ekim 1923’te tüm dünyaya iradesine pranga vurdurmayacağını, bağımsızlığına gölge düşürmeyeceğini bir kez daha göstermiştir. Herkes bilsin ki 1923’teki ruh günümüzde de devam etmektedir ve ilelebet devam edecektir. 15 Temmuz ihaneti karşısında, milletimizin 250 şehit ve 2 bin 193 gazi pahasına gösterdiği şanlı direniş, aynı ruhun devam ettiğinin en büyük ispatıdır. O gece kadını erkeği, genci yaşlısıyla milletimizin tüm fertleri, iradelerine, değerlerine, cumhuriyetin kazanımlarına sahip çıkmışlardır" ifadelerine yer verdi.

"Gece gündüz çalışıyoruz"

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün "Millete efendilik yoktur, hizmet vardır" sözünü kendilerine düstur edindiklerini belirten Yıldırım şunları kaydetti: "Biz Sağlık Sen olarak halka hizmet ettikçe, hizmet ürettikçe mutlu oluyoruz. Sağlık çalışanları olarak en iyi şekilde hizmet üretmek için gece gündüz çalışıyoruz. Vatana hizmet çalışmaktan, üretmekten geçiyor. Birimlerimiz hastalıklar ve hastalıklardan korunmak için yapılması gerekenler hususunda İzmir’in çeşitli yerlerine stantlar kurarak, mesailerinden kalan zamanı da halkı bilgilendirmek için kullanıyorlar. Çalıştıkça, bilgilendikçe, ürettikçe ve birlik oldukça her türlü zorluğun üstesinden geleceğimize dair inancımız tamdır. Ülke olarak hedeflerimize ulaşacağımızdan kuşkumuz yoktur.

Bu düşüncelerle ülkemizin gurur günü olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı bir kez daha tebrik ediyor, milletimize sağlık, huzur ve esenlik diliyorum. Şehitlerimizin ruhları şad olsun. Cumhuriyetimizin 95'inci kuruluş yıl dönümü kutlu olsun." (İHA)

