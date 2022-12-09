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Başkandan '18 bin lira alacağım var' deyip parti binasını kundakladı! Şok ifade: Çocukluk arkadaşımı uyuşturucuya alıştırdılar

09.12.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da Kasım ayında meydana gelen olayda Anavatan Partisi Adana İl Başkanlığı binası kundaklandı, polis olayla ilgili 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerden A.Y. “Çocukluk arkadaşımı burada uyuşturucuya alıştırdılar. İl başkanının bana 18 bin lira borcu vardı. Bunları konuşmak için binaya geldim. Ben kundaklamadım'' derken, şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Başkandan '18 bin lira alacağım var' deyip parti binasını kundakladı! Şok ifade: Çocukluk arkadaşımı uyuşturucuya alıştırdılar

Olay, 27 Kasım günü saat 03.30 sıralarında Adana'nın Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Anavatan Partisi İl Başkanlığı binasına gelen 3 şüpheli, içerideki eşyaları çakmakla ateşe verdi. Alevler kısa sürede tüm binayı sararken, şüpheliler ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürülürken, binada büyük zarar oluştu.

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Başka bir olay nedeniyle ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 4 Aralık'ta tutuklanan İl Başkanı Mehmet Üveyik’in (44) şikayeti üzerine Gasp Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin farklı suçlardan çok sayıda kaydı bulunan A.Y., B.E. ve M.Y. olduğunu tespit etti. Şüpheliler, adreslerine yapılan baskınlarla yakalanıp, gözaltına alındı.

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''ÇOCUKLUK ARKADAŞIMI UYUŞTURUCUYA ALIŞTIRDILAR''

Emniyete götürülen şüphelilerden A.Y. ifadesinde, “Çocukluk arkadaşımı burada uyuşturucuya alıştırdılar. Ayrıca Mehmet Üveyik’in bana 18 bin lira borcu vardı. Bunları konuşmak için binaya geldim. İçeride kimseyi bulamayınca, ayrıldım. Binayı ben kundaklamadım” dedi. Diğer şüpheliler ise A.Y. ile birlikte olduklarını ancak binayı kundaklamadıklarını öne sürdü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Yaptığı iyilik başına dert oldu, her gün ölüm korkusu ile yaşıyor Yaptığı iyilik başına dert oldu, her gün ölüm korkusu ile yaşıyor

(DHA)


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