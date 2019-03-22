HABER

Başkasına ait kimlikle otelde yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2019 09:26 | Son Güncelleme

Balıkesir’de çok sayıda motosiklet hırsızlığı gerçekleştiren şahıs, başkasına ait kimlikle kaldığı otelde yakalandı.Balıkesir il merkezinde çaldığı motosikletleri sahil ilçelerine götürerek satan ve 7 ayrı suçtan aranan M.E.

Başkasına ait kimlikle otelde yakalandı

Balıkesir’de çok sayıda motosiklet hırsızlığı gerçekleştiren şahıs, başkasına ait kimlikle kaldığı otelde yakalandı.
Balıkesir il merkezinde çaldığı motosikletleri sahil ilçelerine götürerek satan ve 7 ayrı suçtan aranan M.E. isimli şahıs, polisin titiz takibi sonucu yakalandı. Karesi ilçesinde motosiklet çalındığı ihbarını alan oto hırsızlık dedektifleri bölgede geniş çaplı arama gerçekleştirdi. Bölgeye yakın bir otelde de arama yapan ekipler, otel çalışanlarına şüpheli şahsın fotoğrafını göstererek otelde kalıp kalmadığını öğrendi. Otele giriş yapan şahsın başkasına ait kimlik kullandığını tespit eden ekipler, M.E. isimli hırsızı kaldığı odasında kıskıvrak yakaladı. Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen şahıs yapılan sorgusunda en son çaldığı motosiklet ile beraber daha önce çaldığı 5 motosikleti de itiraf etti. Mahkemeye çıkarılan şahıs tutuklanarak Balıkesir L Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Başkasına ait kimlikle otelde yakalandı

Başkasına ait kimlikle otelde yakalandı

Korkunç anlar! Eski eşine hiç acımadı Korkunç anlar! Eski eşine hiç acımadı
Çanakkale’de uyuşturucu operasyonuÇanakkale’de uyuşturucu operasyonu
(Özel) Taksiciden aracına binen Senegalli turiste şok sözler(Özel) Taksiciden aracına binen Senegalli turiste şok sözler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yerel seçim öncesi önemli açıklama: 7-8 puan düşük olacak...

Yerel seçim öncesi önemli açıklama: 7-8 puan düşük olacak...

Bursaspor'un eski kalecisi ölümden döndü

Bursaspor'un eski kalecisi ölümden döndü

İkinci el otoda KDV uyuşmazlığı resmen çözüldü

İkinci el otoda KDV uyuşmazlığı resmen çözüldü

Düğmeye basıldı! Çok sayıda ilde operasyon var...

Düğmeye basıldı! Çok sayıda ilde operasyon var...

Irak'taki feribot faciası güvenlik kamerasında

Irak'taki feribot faciası güvenlik kamerasında

Sayılar giderek artıyor! Uzmanlar uyarıyor: Acil önlem alınmalı

Sayılar giderek artıyor! Uzmanlar uyarıyor: Acil önlem alınmalı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tanık odasında tacizde bulunmakla suçlanan polisle ilgili flaş gelişme

Tanık odasında tacizle suçlanıyordu! Flaş gelişme...

Ağaca çarpan otomobilin sürücüsünü sıkıştığı yerden itfaiye kurtardı

Ağaca çarpan otomobilin sürücüsünü itfaiye kurtardı

Ölü olarak bulunmuştu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Ölü olarak bulunmuştu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

3 metre boyundaki dev yılan balığı görenleri hayrete düşürdü

3 metre boyundaki dev yılan balığı görenleri hayrete düşürdü

İstanbul'da rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

Rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

Adana’da hastanede korkutan yangın

Hastanede yangın çıktı! Kullanılamaz halde...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.