Başkent'e Avrupa'nın en büyük laboratuvarı

İSTANBUL,(DHA) - Ankara Şehir Hastanesi Bilkent’e Avrupa’nın en büyük laboratuvarı kuruldu. Laboratuvar hizmetlerinden 5 yıl içinde 50 milyonun üzerinde kişiye fayda sağlanması öngörülüyor.

Türkiye'nin sağlık alanında en büyük ‘Kamu-Özel İş Birliği’ projesi olarak bilinen ve CCN Yatırım Holding tarafından 1,1 milyar Euro’luk yatırımla hayata geçirilen Ankara Şehir Hastanesi Bilkent’e Avrupa’nın en büyük hastane laboratuvarı kuruldu. Siemens Healthineers Türkiye tarafından kurulan laboratuvar, 7 bin 750 metrekarelik alanda hizmet verecek.

Sağlık teknolojilerinde en gelişmiş olanaklara ve öncü uygulamalara sahip laboratuvarda, günde 130 bin, ayda ise 3 milyonun üzerinde test yapılacak. Rutin test işlemlerinin hepsi aynı gün içinde sonuçlandırılabilecek. Genetik tetkikler için ise yurtdışına numune gönderilmesine gerek kalmayacak.

Ankara Şehir Hastanesi Bilkent’in laboratuvar hizmetlerinden 5 yıl içinde 50 milyonun üzerinde kişiye fayda sağlanması öngörülüyor.

Öte yandan Siemens Türkiye’nin Bina Teknolojileri alanındaki çözümleri de sağlık kampüsünün bina yönetiminin ve altyapısının dijitalizasyonuna ve otomasyonuna ciddi katkılar sunduğu ifade edildi. Özellikle operasyonel mükemmeliyet için güvenlik, geçiş izinleri, iklimlendirme, takip

