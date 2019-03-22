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Başkentin 50. kardeş kenti Podgoritsa oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 10:23 | Son Güncelleme

Başkentin 50.

Başkentin 50. kardeş kenti Podgoritsa oldu

Başkentin 50. kardeş kenti, Karadağ’ın başkenti Podgoritsa oldu.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Gökşin ile Podgoritsa Belediye Başkanı Ivan Vukoviç, ’Kardeş Kent Protokolü’nü imzaladı. Karadağ’ın Ankara Büyükelçisi Branco Miliç’in de katıldığı imza töreninde konuşan Ali Gökşin, Türkiye ile Karadağ arasında hem tarihe dayanan hem de 2006 yılında Karadağ’ın bağımsızlığının ardından hızla gelişen siyasi, ekonomik ve kültürel işbirliğinin önemine vurgu yaptı.
Gökşin, "Gerek devlet kurumları arasında gerekse özel sektör arasında üst düzey ilişkiler gelişmeye başladı. Balkanlardaki en güzel turizm bölgelerinden birine sahip olan Karadağ’a vatandaşlarımız büyük ilgi gösteriyor. Biz de Başkentler olarak bu güzel işbirliğini taçlandırmak amacıyla şehirlerimiz arasında gerek bilgi ve tecrübe paylaşımına gerekse halklarımız arasındaki dostluğun geliştirilmesine vesile olacak olan Kardeşlik Protokolünü hayata geçiriyoruz" dedi.

Başkent isimleri ülkelerde yaşayacak
Ankara’da bir caddeye Podgoritsa ismini verdiklerini belirten Gökşin, Podgoritsa’da da bir Bulvara Ankara isminin verilecek olmasından çok mutlu olduklarını söyledi.
Gökşin, Ankara Büyük Belediyesi olarak deneyimlerini Podgoritsa Belediyesi ile paylaşacaklarını ve yakın işbirliği içinde olacaklarını belirtirken, Podgoritsa Belediye Başkanı Ivan Vukoviç ise iki ülke arasında derin tarihi ilişkiler olduğuna dikkat çekerek, iki başkentin “Kardeş Şehir” olmasıyla ilişkilerin daha da gelişeceğine inandığını ifade etti.

Başkentin 50. kardeş kenti Podgoritsa oldu

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