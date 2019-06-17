Başkentte 75 düzensiz göçmen yakalandı

Başkentte Pakistan, Afganistan ve Bangladeş uyruklu 75 düzensiz göçmen yakalandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Alparslan Türkeş Caddesi üzerinde 63 F 3072, 63 F 7839 ve 63 F 3002 plakalı araçlardan yabancı uyruklu kişilerin bırakıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, 33'ü Afganistan, 30'u Pakistan ve 12'si Bangladeş vatandaşı olmak üzere toplam 75 yabancı uyruklunun kaçak yollardan Ankara'ya getirildiğini tespit etti.

Yabancı uyruklular hakkında Çiftlik Polis Merkezi Amirliğinde işlem başlatıldı.

Bu kişilerin, Göç İdaresine tesliminin ardından sınır dışı edilecekleri belirtildi.

Düzensiz göçmenleri Van'dan getirdikleri tespit edilen ve "AŞTİ'ye gitmeleri"ni söyleyerek yolda bırakan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

